USA senaator nõudis Venemaale juba uusi sanktsioone

"Valge Maja täna hommikul väljakuulutatud meetmed on teretulnud samm, et panna Moskva vastutama oma käimasoleva agressiooni eest, kuid vaja on kehtestada täiendavad sanktsioonid," teatas Toomey.

"USA peaks kehtestama veel sanktsioone Nord Stream 2 osas," lisas senaator.

Kremli pressisekretär Dmitri Peskov nimetas möödunud nädalal teadet USA kavatsusest nimetada ametisse gaasijuhtmeprojekti Nord Stream 2 takistamise eriesindaja Venemaa siseasjadesse sekkumiseks.

"Loomulikult räägib eriesindaja määramine projekti jaoks, mis ei puutu kuidagi USA-sse ja asub sootuks teisel mandril, kujukalt sellest, mida nimetatakse teiste riikide siseasjadesse ja majandushuvidesse sekkumiseks," ütles Peskov.