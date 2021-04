Kaljulaid: Afganistani sõjas osalemine on olnud enamat kui liitlassuhted

Eelmisel nädalal Afganistanis visiidil käinud Kaljulaid rääkis "Välisilmale" antud intervjuus, et me peame vaatama laiemalt seda, miks Afganistani sõjas osaleme.

"Kahtlemata oleme seal ka liitlassuhte pärast ja kahtlemata meie sealne võitlus, iga mees, kelle oleme kaotanud või kes on saanud vigastada, on võidelnud ka Eesti siseisvuse eest, selle eest, et meie liitlased ka meid vajadusel aitaks," rääkis president.

"Aga siiski on seal ka laiem pilt. Selle aja jooksul, kui liitlasväed on olnud Afganistanis, on koolis käivate tüdrukute hulk tõusnud kuuendikult kolmandikuni, naiste suremus sünnitusel on langenud kolm korda. Mul oli võimalus kodanikuühiskonna esindajatega seal ka rääkida. See ei ole midagi muud, kui just see, et ühiskond on vabam, naised üldse saavad arsti juurde," lisas ta.

Endine kaitseminister Jüri Luik ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti ei läinud Afganistani demokraatiat viima, vaid meie põhiülesanne oli olla koos oma liitlastega.

Kaljulaid tunnistas, et algne põhjus sõtta minemiseks võis olla liitlassuhted, aga rõhutas siiski, et sel on olnud ka positiivne mõju Afganistani ühiskonnale.

"Mind ei olnud nende arutelude juures toona. Aga täna ma näen, et lisaks, et liitlased on seal kandnud kaotusi, on kindlasti Afganistanis päästetud väga palju elusid sellega, et liitlased on seal olnud. Läbi kodanikuühiskonna inimeste suu sain sellele kinnituse," kommenteeris president.

"Jah, need paranevad näitajad just naiste ja tüdrukute õiguste kohta on üheselt seotud sellega, et Afganistani ei valitse Taliban, et Afganistani juhtkond, meie mõistes küll ju äärmiselt konservatiivne, on julgustanud inimesi ühiskonda nägema teistmoodi. Nii et sellel kõigel on olnud ka laiem kõrvalmõju, kui me tahame jääda selle narratiivi juurde, et me läksime sinna just ja ainult selle nimel, et meie liitlased vajadusel meile appi tuleksid. Mis kahtlemata otsustajatele on lihtsam motiiv muu hulgas ka meie inimestele selgitada. Aga ma tahaks küll kinnitada, et mulle jäi mulje, et ka meie täna seal viibivale kontingendile on oluline mõista, et siiski on sellest tuge olnud ka Afganistani rahvale ja see on niimoodi olnud," rääkis Kaljulaid.

Ta lisas, et liitlased on saavutanud sõjaga ka täielikult oma eesmärgi lõpetada Afganistani territooriumilt lähtuvad rünnakud liitlaste endi territooriumil.