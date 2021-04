Uut jalgratast ei pruugi saada enne sügist

Aasia tehaste jalgrattakomponentide tarneraskused võivad eestlased jätta jalameheks. Euroopa laod on jalgratastest tühjaks müüdud ja kuigi meie kauplustes on veel pealtnäha külluslik valik velosid, võib piiratud eelarve või kindla sooviga rattur oma sõidukit oodata sügiseni.

Sel suvel võib olla parim jalgratas see, mis on juba kuuris või keldris ootamas. Nõudlikum klient võib jaanipäevaks tellitud jalgratta halvemal juhul kätte saada sügisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Euroopa laod on tänaseks juba pea aasta aega tühjad. Jalgrattaid, mis said tellitud eelmise aasta mais-juunis, mille tootmine pidi olema novembris ja jaanuaris Eestis, hakatakse alles tootma," rääkis Veloplusi müügijuht Rauno Pohlak.

"Puudust on odavama hinnaklassi mägiratastest, hübriididega on keeruline seis. Kalleid jalgrattaid peab ootama pika ettetellimise aja peale," ütles Fixuse jalgrattaosakonna tootejuht Hanno Hansov.

"Peab arvestama sellega, et võib-olla tuleb oodata, et päris maiks ei saa, saad juunis. Juuni tarne võib tekkida poole juuli pealt," sõnas Velomarketi tegevjuht Edit Kauts.

Kolm jalgrataste maaletoojat räägivad nagu ühest suust: Euroopa laod on tühjad ja transpordihinnad on mitmekordistunud, mistõttu võib sel suvel Eestis unistuste jalgratas jäädagi unistuseks. Asi pole selles, et jalgrattaid üldse poleks, sest pealtnäha on kauplused jalgratastest pungil. Hetkel, mil temperatuur neljalt soojakraadilt 14-le tõuseb, tekib defitsiit, ennustavad edasimüüjad.

Probleemi juured on Aasias. Koroonakriisis läksid paljud tehased kinni ja tootmises tekkis paus.

"Kui kõik uuesti lahti tehti, osutus hooaeg hoopis edukamaks kui kõik lootsid. Paljud müüsid laoseisud tühjaks ja järsku tekkis kõikidel tootjatel uute tellimuste näol pea kahekordne kasv," selgitas Pohlak.

"Pudelikael on põhiliselt varuosade kohapeal. Jalgrattatootjad ei saa piisavalt varuosasid, millest komplekteerida jalgrattaid," ütles Hansov.

"Suuremad edasimüüjad eelistavad veidi suuremaid riike ka. Saksamaa saab kindlasti rohkem rattaid kui Eesti," ütles Kauts.

Seega, kui jalgratta suhtes on kindlad eelistused või piiratud eelarve, ei ole mõtet uut jalgratast soovida jaanipäevaks, vaid anda tellimus sisse jõuluvanale.

Tõenäoliselt jõuab suurem kogus jalgrattaid Eesti edasimüüjatele sügiseks ja praegune 5-15-protsendiline hinnatõus asendub sulaga.