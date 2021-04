Eesti lennufirmad võistlesid omavahel Finnairist vabaks jäänud lendude eest

Finnairist tühjaks jäänud liinidele korraldatud hangetel osalesid ka Eesti ettevõtted - riigifirma Nordica ja erakapitalil tegusev Nyxair, mis igapäevaselt teenindab Tallinna-Kuressaare liini.

"Finnair lõpetas ära teatud väiksemate linnade teenindamise ja seal korraldati riigihange nende teenindamiseks, kus meie ka osalesime koos partneritega, aga me ei võitnud," tõdes Nordica juht Erki Urva.

"Viis liini oli saadaval. Meil õnnestus kaks n-ö endale võita," rõõmustas Nyxairi juhatuse liige Jaanus Ojamets.

Juba maikuust hakkab Nyxair lendama Kemi-Kokkola-Helsingi ja Jyväskylä-Helsingi liinidel. Nädalas on kuus lendu, liine hakatakse teenindama 50-kohaliste SAAB 2000 lennukitega. Seetõttu saab ka Tallinna-Helsingi liin Nyxairi näol ühe lisalennu kuuel päeval nädalas - praegu lendab seal vaid Finnair kord päevas.

"Soomes me lendame täitsa enda nime all ja enda värvides. See on puhtalt meie liin," kinnitab Ojamets. "Need liinid on doteeritud kuni selle aasta lõpuni. Peale seda me kõik loodame, et me saame jätkata neid liine juba kommertsalustel ise."

Nyxairis töötab 80 inimest, neist umbes 15 on eestlased. Soome siseliinide teenindamiseks on meeskonnad nüüdseks komplekteeritud.

Lisaks taastub Nyxairi jaoks maikuust ka Rootsi-sisene Malmö-Bromma liin, mis koroona tõttu vahepeal katkes. Ka Nordica lendab praegu vaid Rootsi Gällivare liini, kuid osaleb aktiivselt rahvusvahelistel liinihangetel.

"Me osaleme väga-väga paljudel, aga ega seal lihtne ei ole neid hankeid võita, see on ka täiesti selge. Logistiliselt on see ka suhteliselt keeruline, kui kuhugi minna ja baseerida oma lennuk kuhugi teise riiki ja sinna leida siis kas oma meeskond või sealt kohapealt," ütleb Urva. "Riigihankeliinide puhul on selline olukord ka, et ega siis ei maksta kinni kogu lendamist, et ikkagi lennuettevõtja peab ise ka mingi riski võtma."

Kui Nordica püüab riigiabi toel ellu jääda, siis selleks mitte kvalifitseerunud Nyxair on kriisist hoopis kasu lõiganud. Mullune rekordkäive ulatus viie miljoni euroni. Kolm aastat tagasi alustanud ettevõte lõpetas möödunud aasta 700 000-eurose kasumiga ja tegutseb ilma laenude-liisinguteta.

"Täpselt aasta tagasi oli meil neli lennukit, praegu me paneme endal sertifikaadi peale üheksandat ja kümnendat. Me näeme, et meie nišš on just see, et meil on õige suurusega lennukid," ütleb Ojamets.

Kaubalendudele keskenduda plaaninud, ent nüüd peamiselt reisijateveoga tegeleval Nyxairil on praegu üks lennuk Maltal, kaks kaubalennukit Euroopas tellimuslendudeks, kaks lennukit Soome ja üks Rootsi minemas ning üks teenindab Kuressaare liini.

"Mõned, mis meil veel järele jäävad, teevad tellimuslende," lisab Ojamets.

Ettevõtte lennukid on 33-50-kohalised, mis kriisis osutusid just parajateks ajal, mil suuremad lennufirmad olid varem oma lennuparki üha suuremate masinate vastu vahetanud.

"Pragu on olukord meid soosiv," tõdeb Ojamets.

Kriisist loodab hakata välja tulema ka Nordica, kes suve lõpust läheb LOT-i platvormilt üle oma müügisüsteemile Amadeuses. Urva usub, et esmalt ja üsna kiiresti taastub just puhkusereisimine - seda tõestavad väljamüüdud tšarterlennud. Ta ei välista, et ka Nordica suvel Tallinnast taas lendama hakkab.

"Me mõtleme selle peale," ütleb Urva napilt, soovimata plaane täpsustada. "Kui me vaatame lendude keskmist täituvust täna, siis see on ikka äärmiselt madal ja võib ütelda, et võivad olla väga üksikud erandid, aga praktiliselt kõik ju põletavad raha selle lendamisega praegu."

Plaanid on ka Nyxairil, kes loodab edu harjal edasi purjetada.

"Meil on läbirääkimised praegu Itaalias, kus me tahame alustada. Me eelnevalt oleme seal juba lennanud mõne regulaarliiniga. Saksamaal mõned. Plaane meil jagub," kinnitab Ojamets. "Praegu kõik märgid näitavad, et me ka sel aastal lõpetame kasumlikult."