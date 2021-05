Moskva võimud keelasid Sahharovi juubelit tähistava näituse korraldamise

Moskva Sahharovi keskuse ettepanekul kandis näitus pealkirja: "Andrei Dmitrijevitš Sahharov- ärevus ja lootus".

Näitus plaaniti avada 17. mail, neli päeva enne Sahharovi sajandat sünnipäeva.

Kavandatav näitus pidi sisaldama Sahharovi fotosid, tsitaate tema memuaaridest, artiklitest ja sõnavõttudest.

Moskva linnavalitsuse kultuuriosakond teatas veel 23. märtsil, et on valmis näitust varustama fotodega. Sahharovi keskusele öeldi aga 30. aprillil, et näituse sisu on vastuvõetamatu.

Sahharovi keskuse teatel oli näituse tagasilükkamiseks veel üks põhjus. 14. mail teatas Moskva linnavalitsuse kultuuriosakonna esindaja, et ekspositsiooni jaoks pole ruumi. Ruume kasutatakse hoopis teiseks näituseks, kus meenutatakse 1941. aasta Moskva lahingut.

"Peame Moskva linnavalitsuse otsust, olenemata sellest, kes selle taga täpsemalt on, häbiväärseks. Andrei Dmitrijevitši Sahharovi ei ähvarda unustusse vajumine, kuid Moskva ametnikud üritavad ühe oma parima poja pärandit varjutada, " teatas Sahharovi keskus.

Andrei Sahharov sündis 1921. aastal Moskvas, ta oli tunnustatud NSVL-i teadlane. 1970. aastal oli Sahharov üks aktivistidest, kes asutasid Moskvas inimõiguste komitee. 1975. aastal pälvis Sahharov Nobeli rahupreemia.