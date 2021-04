ERJK kahtlustab Belobrovtsevi keelatud annetuse saamises

Belobrovtsev sai ettevõttelt Complex Consult OÜ reklaamiteenuse eest arve summas 11 687 eurot, millest oli menetluse algatamise ajaks ehk möödunud aasta 30. septembriks tasumata veel 8687 eurot.

Seesugune võlgnevus on aga ERJK sõnul tavapäratult pikaajaline ning suhtluses Belobrovtseviga ilmnesid erinevad vastuolud.

Esmalt ütles Belobrovtsev komisjonile, et on võlausaldajaga kokku leppinud tasumises maksegraafiku alusel, mille kohaselt lõplik tasumine toimub umbes 2024. aastal ja siis tasutakse ka teenustasu ja intressid.

Selle aasta alguses teatas abilinnapea, et on Complex Consult OÜ-ga sõlminud üldsõnalise kokkuleppe, mille järgi on ta kohustatud tasuma võlga vähemalt 200 eurot kuus ja pärast võla lõplikku tasumist tasub ta ka intressid arvestusega kümme protsenti aastas ja teenustasud. ERJK toob oma kirjas Belobrovtsevile välja, et teenustasude olemus jääb komisjonile aga arusaamatuks.

Pärast ERJK kolmandat pöördumist tekkis komisjonil ka alus arvata, et abilinnapea oli saanud laenu.

"Oma vastuses räägite enda laenu tagastamisest, mis tähendab, et ise tõlgendate oma võlga laenuna. Erakonnaseadus lubab laenata vaid pangalt, kuid ei kohalda seda nõuet igapäevases majandustegevuses tavapärastele ja turutingimustel tehtavatele tehingutele (selleks on järelmaks, arvelduskrediit) ja samas paragrahvis sätestatud tingimusi rikkuv tehing loetakse keelatud annetuseks," kirjutas komisjon abilinnapeale.

Nüüd soovibki komisjon kindlaks teha, kuidas toimub võlgnevuse tasumine ning kas Belobrovtsev maksab intressi soodustingimustes. Selleks palutakse tal saata selgitus teenustasude kohta, Complex Consult OÜ esitatud arved ja nende tasumiste maksekorraldused ning intressiarvestus ja selle järgimist tõendavad maksekorraldused.

Belobrovtsev: maksan võlgnevust tagasi graafiku alusel

Belobrovtsev ütles ERR-ile, et Complex Consult OÜ-lt saadud teenuse näol oli tegemist reklaamiteenusega ning maksmine toimub lepingusse lisatud graafiku alusel.

"Praeguseks on juba kaetud ligi 40 protsenti võlgnevusest. Suhtlus ERJK-ga toimub korrektselt, vastan igale komisjoni kirjale tähtaegselt ja ammendavalt," lisas abilinnapea.

Ta ütles, et pole saanud mingeid soodustingimusi ning reklaamiteenust osutati talle tavapäraste tingimuste alusel.