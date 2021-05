Hukkunutega tragöödiad on pannud lätlasi küsima sisejulgeoleku kohta

Lätis on mitu viimase aja tragöödiat ajendanud küsima, mis on juhtunud riigi sisejulgeolekuga. President Egils Levits kinnitab, et Lätis on küll turvaline elada, kuid viimased ligi paarkümmend aastat pole politsei ega piirivalve kuulunud eelisarendatavate valdkondade hulka. Järgmise aasta eelarvet ette valmistades püütakse olukorda muuta.

Sel nädalal puhkes suur tulekahju Riia kesklinnas – surma sai kaheksa inimest, 24 õnnestus päästjail evakueerida, neist kuus viidi haiglasse. Õnnetus? Võib-olla, kuid otse Riia raudteejaama vastas tegutses ebaseaduslik majutuskoht, millele politsei oli ettekirjutusi teinud juba ligi paarkümmend korda ja üle kümne korra ka Riia ehitusvalitsus.

Päev enne põlengut leiti sealt tõenäoliselt mõnuainete ületarvitamise tõttu surnud inimene. Päästjaid varem tuleohutust kontrollima ei lubatud ja võimalik narkopesa tegutses segamatult edasi.

Nüüd on vähemalt viis inimest kinni peetud ja politsei on sulgenud veel mitu illegaalset majutuskohta. Enne pandeemiat tegutses Lätis umbes 200 hostelit, neist pooled Riias ja tõenäoliselt suurem osa neist pooleldi või täielikult illegaalselt. Kontroll nende tegevuse üle oli nõrk.

"Sellesse paika on munitsipaalpolitsei saanud väljakutseid pidevalt. Räägime nii koroonapiirangute eiramisest, illegaalsest äritegevusest kui ka teistest rikkumistest," ütles Riia linnapea Martinš Stakis.

Lätis küsitakse, miks peab midagi ette võtma alles siis, kui on juhtunud tragöödia. Zolitude Maximaga juhtunu peaks ju paljudel veel meeles olema.

Paar nädalat tagasi tapeti Riias Purvciemsis jalgpalliagent Romans Bezzubovs. Palgamõrv või tööga seotud juhtum, peab politsei alles selgitama. Igatahes teeb Läti politsei koostööd Venemaa ja Valgevene kolleegide ja Europoliga, on üle kuulanud üle paarisaja inimese ja teinud mitukümmend läbiotsimist.

Tukumsis aga sai eluohtlikke põletushaavu ja hiljem suri haiglas meditsiinitöötaja Normunds Kindzulis. Väidetavalt valati ta oma elukoha lähedal üle süütevedelikuga ja pandi põlema. Viga sai ka tema meessoost elukaaslane. President ja peaminister küsisid, kas rünnak pole seotud homovaenuga.

Tukumsis aga toimus protest politsei tegevusetuse vastu. Nüüdseks on selgunud, et Kindzulis oli Riias kohtu all tahtliku süütamise pärast ja tal oli probleeme psüühikaga. Seetõttu võis Tukumsi juhtum olla ka enesetapp.

"On leitud, et tal oli psüühilisi kõrvalekaldeid. Ekspertide seisukohtadele toetudes otsustasime viia kriminaalasja kohtusse meditsiiniliste tõkendite kohaldamiseks," lausus Riia idaprokuratuuri prokurör Katažina Careva.

Kui nii, tekib omakorda küsimus, kuidas selline inimene sai töötada erakorralise meditsiini teenistuses arsti abina. Need ja teisedki juhtumid on viimasel ajal ajendanud Läti riigijuhte siseturvalisuse teemat põhjalikumalt arutama. Kohtu- ja prokuratuurireform on Lätis juba alanud.