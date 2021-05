Euroopa on koroonapassi andmete ühtlustamisega lõpusirgel

Euroopa Komisjon soovib lõdvendada reegleid välisturistidele, kes on vaktsineeritud või tulevad hea epidemioloogilise olukorraga riikidest. Lõppjärku on jõudmas ka üleeuroopalise koroonasertifikaadi standard.

Euroopa Liit ei taha teist suve ilma turismita. Seepärast tegi ka Euroopa Komisjon ettepaneku lõdvendada reegleid välisturistidele. Kuid seda vaid siis, kui nad tulevad hea epidemioloogilise olukorraga riikidest või on saanud kätte viimase doosi Euroopa ravimiameti heaks kiidetud vaktsiini. Seejuures jääksid testimise ja karantiinireeglid endiselt riikide otsustada. Ettepanek lubaks olukorra kiiret ümberhindamist.

"Mure koroonaviiruse eritüvede pärast nõuab jätkuvat valvsust. Seepärast pakume tasakaalustava ettepanekuna uue Euroopa Liidu tasemel hädaabipiduri mehhanismi, mis piiraks erinevate variantide sisenemist Euroopa Liitu. See lubaks riikidel tegutseda kiirelt ning ajutiselt piirata reisimist tüvede poolt mõjutatud riikidest ajaks, mis on sobiv vajalike hügieenimeetmete kasutusele võtmiseks," kommenteeris Euroopa Komisjoni kõneisik Adalbert Jahnz.

Euroopa Komisjon töötab hetkel välja ka koroonasertifikaadi ühtseid standardeid. Kuigi läbirääkimised nende lõpliku vormi üle algasid esmaspäeval, alustavad mitmed Euroopa majandusruumi riigid katseperioodi järgmisel esmaspäeval.

Liikmesriigiti hakkab sertifikaat mõnevõrra erinema, kuid sellel olevad andmed ja QR-kood on kõikjal samad.

Samuti jääb riikidele õigus otsustada, kuidas sertifikaat inimesteni toimetada. Kui näiteks Prantsusmaal saab selle kätte senisest koroonaäpist, siis mõnes teises riigis saadetakse dokument kodanikule PDF-failina e-mailile.

Väljatöötamisel on ka mobiiliäpp, millega saaks kontrollida sertifikaadi õigsust. See on mõeldud tööriistaks äridele, kes tulevikus vajadusel koroonasertifikaate kontrollima peavad.