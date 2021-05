Keskerakonna esimees ei pea Kravtšenko lahkumist riigikogust vajalikuks

"See on kahetsusväärne juhtum. Liikluses tuleb alati lähtuda sellest, et jalakäija on nõrgem osapool. Igor Kravtšenko on oma käitumist kahetsenud ja mulle teadaolevalt üritanud võtta ka kontakti kodanikuga ja vabandada."

ERR-i täpsustavale küsimusele, kas tahtlik otsasõit pole piisav põhjus, et erakond nõuaks Kravtšenko riigikogust lahkumist, vastas Ratas, et "Kravtšenko on oma käitumist kahetsenud".

Esmaspäeval juhtus riigikogu ees intsident, mille käigus sõitis parlamendi liige, keskerakondlane Igor Kravtšenko oma autoga otsa Toompea ees protestinud mehele. Keskfraktsioon mõistis vahejuhtumi hukka, politsei menetlust ei alusta.