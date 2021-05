Majandusminister: noortele mõeldud KredExi käendusest ei tohiks loobuda

Eesti Pank toob finantsstabiilsuse ülevaates välja, et kuna uute korterite pakkumine on madal, aga inimeste soov kinnisvarasse investeerida kõrge, võib kinnisvaraturg üle kuumeneda. Seetõttu soovib keskpank, et valitsus kitsendaks KredExi kodulaenu käenduse saajate ringi, mille abil on võimalik omafinantseeringut vähendada kümnele protsendile, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Järjest enam kasutakse KredExi käendust viimaks omafinantseering võimalikult madalaks. Täna uutest laenudest umbes 30 protsenti kasutab KredeExi käendust. Peaaegu 20 protsendil selleks, et viia omafinantseeringut 15 protsendist madalamale. Selles olukorras me näeme, et see on läinud kaugemale kui me viis-kuus aastat tagasi neid reegleid kehtestades ette nägime. Seetõttu soovitus meie poolt valitsusele on tõesti kaaluda, kas oleks võimalik KredExi kaudu pakutava käenduse tingimusi kuidagi paremini sihtida," selgitas keskpanga president Madis Müller.

Majandusminister Taavi Aasa sõnul ei tohiks noortele peredele mõeldud KredExi meetmest loobuda.

"Ma ei ole küll seda meelt, et peaks alustama nüüd noortest peredest laenu piiramist. Nad on ikkagi inimesed, kellel ei ole sellist võimekust teha esimest sissemakset ja arvan, et neile see tugi on ääretult vajalik," rääkis Aas.

"Loomulikult on vaja ka analüüsida seda, miks pangad on rohkem hakanud KredExi poole pöörduma, mis selle põhjus on," lisas minister.

Kui valitsus KredExi toetust ei kitsenda ja kinnivaraturg on üle kuumenemas, otsustab käenduse karmistamise Eesti Pank ise.

"Meie jaoks uus hetk on sügisest, kuidas siis turul tegelikult arengud on olnud. /.../ Alati on võimalik Eesti Pangal ise meie kehtestatud üldisi tingimusi vajadusel karmistada," ütles Müller.

Nii võib ka minna, sest kinnisvara hind kasvab tänavu tavapärasest viiest protsendist märksa rohkem, prognoosib Swedbank.

"Üheksa-kümne protsendi vahel aasta keskmisena. Aasta teisel poolel võib hinnakasv kiireneda," rääkis Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina.

Kodulaenu võtnute kindlustunde suurendamiseks ütles Müller, et Euroopa Keskpank koroonakriisi tõttu paari aasta jooksul intressimäärasid ei muuda. Nimelt mainis Ühendriikide rahandusminister Janet Yellen teisipäeval, et USA-s võib tulevikus intress tõusta.

"Euribor on hakanud tasapisi aasta algusest ülespidi liikuma, aga see tõus on nii marginaalne, et ta jääb ikkagi -0,5 protsendi alla. Ja vähemalt praegune ettevaade on meil selline, et lähema paari aasta jooksul kuue kuu euribor üle nulli ei tõuse," ütles Mertsina.