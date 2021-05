Rahapesu andmebüroo juhiks nimetati Matis Mäeker

Valitsus lähtus oma otsuses riigikantselei tippjuhtide valikomisjoni poolt läbiviidud avaliku konkursi tulemustest.

Mäeker on viimased ligi 10 aastat töötanud finantsinspektsioonis, alates 2019. aasta jaanuarist rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalve osakonna juhatajana.

Mäeker oli tippjuhtide valikukomisjoni esimene eelistus ka siis, kui rahandusminister oli Martin Helme. Helme aga teda ametisse ei kinnitanud, sest tema sõnul polnud Mäeker tema esimene eelistus.

Praegune rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse aga leidis, et Matis Mäeker on osalenud mitmete suurte rahvusvaheliste rahapesujuhtumite lahendamisel ja lisab rahapesu andmebüroosse oodatud kompetentsi.

"Tegu on valdkonna tippeksperdiga, kes on väga hästi kursis Eesti finantsvaldkonna turuosaliste äritegevuse ja riskihaldusega ning omab ka laia rahvusvahelise koostöö kogemust. Tulevikku vaadates on uue juhi väga oluliseks ülesandeks strateegilise andme- ja riskianalüüsi funktsiooni arendamine," lisas Keit Pentus-Rosimannus.

2015. aastast on Mäeker Euroopa Nõukogu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ekspertkomitee MONEYVAL'i ja riikidevahelise rahapesuvastase toimkonna FATF sertifitseeritud hindaja ning 2020. aasta jaanuarist MONEYVALi juhtorgani liige. Matis Mäeker on Euroopa Pangandusjärelevalve rahapesu tõkestamise komitee asendusliige, samuti on ta avaldanud mitmeid rahapesu tõkestamise alaseid publikatsioone.

Matis Mäekeril on Tartu Ülikooli magistrikraad õigusteaduses. Rahapesu andmebüroo juhi ametisse asub Matis Mäeker kava kohaselt 14. juunil.

Rahapesu Andmebüroo on alates 1. jaanuarist 2021 eraldiseisev valitsusasutus rahandusministeeriumi haldusalas ja tema põhiülesandeks on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine Eestis.