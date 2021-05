Uuring: enamik naisi peab emaks olemist enda tähtsaimaks rolliks

Ühtlasi leiab 86 protsenti emadest, et Eestis on hea lapsi kasvatada. Oma emaga on heades või pigem heades suhetes 83 protsenti Eesti naistest.

Küsitlusest selgus, et ideaalsete tingimuste korral sooviks 51 protsenti naistest näha oma peres kasvamas vähemalt kolme last. Sarnase tulemuse andis ka varasem, Tartu Ülikooli 2014. aastal läbi viidud naiste tervise uuring. Eesti sündide statistika näitab aga, et tegelikult saab elu jooksul kolme või enama lapse emaks umbes veerand naistest. Küsitlustulemuste kohaselt soovivad keskmisest sagedamini kolme või enama lapse emaks saada kõrgharidusega naised.

Emadepäevale pühendatud avaliku arvamuse uuring viidi läbi osana Pere Sihtkapitali algatatud ning läbi aasta vältava Rahvastikubaromeetri lühiküsitluste sarjast, mille eesmärk on uurida Eesti elanike arvamusi ja hoiakuid rahvastikupoliitikaga seotud küsimustes. Pere Sihtkapital kasutab küsitluste tulemusi taastetaseme sündimuse saavutamiseks ning muude rahvastikuprobleemide lahendamiseks vajalike poliitikasoovituste väljatöötamisel valitsusele.

Pere Sihtkapitali nõukogu esimehe Katrin Kiisa sõnul loodab ta, et naiste ja emade arvamuse uurimine aitab emaduse ja laste kasvatamise teemadele ühiskonnas rohkem tähelepanu saada. "Emadusele pööratakse päevapoliitikas võrdlemisi vähe tähelepanu, kuna seda peetakse n-ö pehmeks teemaks. Tegelikult on emadus väga oluline nii individuaalselt igaühele meist kui ka laiemalt kogu ühiskonnale. Emadepäev annab võimaluse seda meelde tuletada ja mõelda, kas saame emade heaks midagi senisest paremaks muuta," rääkis Kiisk.

Tema sõnul toetab emaduse väärtustamine ning laste kasvatamiseks paremate võimaluste loomine rahva kestmist, sest julgustab suuremat peret looma.

Lisaks emadust puudutavale uuriti hinnanguid paarisuhtele ning mehe rollile perekonnas. Küsitlus näitas, et valdav enamus Eesti naisi elab õnnelikus paarisuhtes – 89 protsenti naistest hindasid enda paarisuhet õnnelikuks või pigem õnnelikuks. Usk suhte püsimajäämisesse kasvab koos vanusega – kui 18-24-aastastest uskus surmani kokkujäämisesse 58 protsenti, siis 65-aastastest ja vanematest koguni 95 protsenti.

Pea kõik Eesti emad leiavad, et mehel on pereelus tähtis roll. Nii arvab 95 protsenti emadest. Samas on naised mõnevõrra murelikud, kas Eestis leidub sobivad mehi piisavalt – 39 protsenti vastanutest leidis, et Eestis on laste isaks sobivaid mehi liiga vähe. Hinnang sõltus ennekõike naise enda perekonnaseisust – abielus olevad naised nõustusid kõige harvem, et sobivaid mehi pole piisavalt (32 protsenti), kõige sagedamini nõustusid sellega lahutatud ja partnerist lahus elavad naised (vastavalt 51 protsenti ja 50 protsenti).

Rahvastikubaromeetri küsitluse tellis Pere Sihtkapital SA, läbiviija oli uuringufirma Norstat. Küsitlus põhines üle-eestilisel esinduslikul juhuvalimil ning viidi läbi aprillikuus eesti- ja venekeelse internetiküsitlusena. Vastused saadi kokku kahelt tuhandelt 18-aastaselt ja vanemalt naissoost Eesti elanikult. Uuringutulemuste põhjalikum raport on koostamisel.