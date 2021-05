Riikoja: koroonapass on riigile vahend inimesi vaktsineerima meelitada

Saatejuhid Hindrek Riikoja ja Indrek Lepik jäid eriarvamusele selles, kas koroonaviiruse vastu vaktsineerimine peaks tooma inimestele teatud piirangute leevendusi samal ajal, kui vaktsineerimata inimesed neist ilma jäävad.

"Ma ei ole printsiibis vaktsineerimispassi idee vastu, aga probleem tekib sellest, et Eestis igaühel pole võimalust ennast vaktsineerida. Kas on õigustatud inimeste diskrimineerimine või osale inimestest privileegide andmine puhtalt selle tõttu, et ta saab oma perearstiga hästi läbi? Aga fakt on see, et kui tekitame vaktsineerimise alusel mingeid piiranguid või privileege, siis peab olema kõigil võimalus vaktsineerida. Vastasel juhul see on lihtsalt ebaaus," rääkis Lepik.

Riikoja leidis, et vaktsineerimisega kaasnevad soodustused on aga riigi jaoks hea meede, millega vaktsineerimist soodustada.

"See, kas kõigile on vaktsineerimine avatud või mitte, on praktikas praegusel hetkel lähema kuu, võib-olla isegi vähema küsimus, kui kõigil avaneb võimalus ennast vaktsineerida. Ja ilmselgelt riigil on vaja hoobasid ja riigil on vaja meetodeid, kuidas inimesi n-ö heas mõttes sundida vaktsineerima. See, kui meil on olemas esialgu vähemalt siseriiklikult, aga tegelikult võimalikult kiiresti ka üleeuroopaline ja ülemaailmne normaalne vaktsineerimispass, siis see on väga paljudele inimestele motivaator," kommenteeris ajakirjanik. Ta lisas, et karjaimmuunsuse tekkimiseks peaks olema kogu Eesti elanikkonnast 70 protsenti vaktsineeritud ning selleni jõudmiseks on tema hinnangul vaja survemeetmeid.

"Vaktsineerimispass on väga hea n-ö pehme mõjutusvahend, et inimesed läheksid vaktsineerima," märkis ta.

Riikoja lisas, et vaktsineerimispassi antavad hüved ei ole elutähtsad ning tema hinnangul ei tekita see suurt ebaõiglust.

"Mis hüvedest me räägime, et sa saad minna restorani, suurkontserdile. Ma saaks aru, kui probleem oleks selles, et mingid elutähtsad asjad, näiteks toidukauplusse minek sõltuks sellest, kas oled vaktsineeritud või ei ole, siis see oleks jabur. Aga kui teeme regulatsiooni, et kui sa oled vaktsineeritud, siis sa saad minna kinno, spaasse, teatrisse, suurkontserdile, siis see pole see, mille pärast peaks muretsema, et kui ebaõiglaselt me inimesi kohtleme.