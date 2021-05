Soome hakkab suvel piiril koroonatõendit nõudma

Tervishoiuministeeriumi kantsleri Kirsi Varhila sõnul otsib ministeerium lahendust, mis muudaks piirikontrolli tõhusamaks.

"Praegu uurime, kuidas sellist seadust saaks vastu võtta," ütles Varhila.

"Üks uuritav võimalus on, et koroonatunnistusi kontrollitakse päritoluriigis. Seda teeksid näiteks transpordiettevõtted (lennufirmad, laevafirmad). Reisijatelt nõutakse enne pardale minekut negatiivset koroonatesti või vaktsiinipassi," teatas Yle. Sisuliselt on Soome sisenemisel see mudel juba kasutusel.

Soome riik ei nõua praegu sisenemisel negatiivset koroonatesti tunnistust, kuid saabuv isik võidakse suunata tervisekontrolli. Kontrolli tehakse sadamates ja lennujaamades. Kontroll nõuab palju tööjõudu ja ruumi.

"Terminalides ei ole sama palju ruumi kui näiteks lennujaamades," ütles laevafirma Eckerö Line'i tegevjuht Taru Keronen.

Keroneni sõnul jälgivad laevafirmad terviseameti (THL) soovitust. "Oleme pidanud inimesi tagasi saatma," ütles Keronen.

Rootsi nõuab välisriikide kodanikelt riiki sisenemisel kuni 48 tunni vanust negatiivse koroonatesti tulemust. Varhila sõnul plaanitakse Soomes rakendada sarnast süsteemi.

"Meil on vaja lahendusi, sest suvisel perioodil avaneb nii pendelränne kui ka reisijate liiklus," ütles Varhila.

17. märtsil võttis Euroopa Komisjon vastu seadusandliku ettepaneku, millega luuakse vaktsineerimist ja testimist käsitlev digitaalse rohelise koroonapassi raamistik. Selle eesmärk on hõlbustada vaba liikumist Euroopa Liidus.

Soome saabunud reisijad plaanitakse piiril pärast seaduse muutmist jagada punasesse ja rohelisse koridori. Rohelise kategooria reisijate puhul viiksid terviseametid läbi pistelisi kontrolle. Punase kategooria reisijad suunataks aga kohe tervisekontrolli.

Õigusteadlaste sõnul põhiseadus ei takista välismaalastelt negatiivse testitulemuse nõudmist.

Soome laevakompaniide asepresidendi Hans Ahlströmi sõnul tuleb reisiliiklus taastada.

"Nüüd tuleb teha kõik selleks, et edendada reisimisega seotud äritegevuse järkjärgulist taastumist. Peame võtma loomulikult arvesse ka terviseohutust," ütles Ahlström.