Ööpäevaga registreeriti 279 uut nakkusjuhtu

Suri viis inimest: 61-aastane naine, 71-aastane naine, 75-aastane naine, 79-aastane mees ja 87-aastane naine. Eestis on alates pandeemia algusest viirusega surnud 1217 inimest.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 23 ning haiglaravil viibib 237 inimest. Seda on aga 11 võrra vähem kui neljapäeval. Intensiivravi vajab 32 patsienti ja juhitaval hingamisel on 19 inimest.

Koju saadeti 21 inimest ja kaheksa inimest viidi üle mitte-COVID-19 osakonda. Haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus on 66 eluaastat, kõikidest haiglaravi vajavatest patsientidest on üle 60-aastased 166 inimest ehk 70 protsenti. Haiglaravi on kokku vajanud 6,8 protsenti haigete üldarvust.

Rahvastikuregistri andmetel laekus enim uusi positiivseid testitulemusi Harjumaale, kus koroonaviirusega nakatumine tuvastati 116 inimesel. 88 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Ida-Virumaale lisandus 70, Tartumaale 26, Pärnumaale 19, Valgamaale 13 ja Viljandimaale üheksa uut nakkusjuhtu. Jõgevamaale lisandus seitse, Järva- ja Saaremaale kolm, Lääne-, Põlva-, Rapla-, Võru- ja Lääne-Virumaale kaks uut positiivset testitulemust. Hiiumaale uusi nakkusjuhte ei lisandunud. Kolme positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 327,5 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 7,1 protsenti.

Ööpäeva jooksul manustati 12 948 vaktsiinidoosi, millest 5835 olid esmased kaitsesüstid. Vaktsineerimisi on tehtud kokku 391 119 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 175 806 inimesel.

Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 64 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.

Reedeks on haiglates lõpetatud 7465 COVID-19 haigusjuhtumit 7189 inimesega ning kokku on viirusest tervenenud 118 008 inimest.