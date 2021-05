Komisjon soovitab vaktsineerida läbipõdenuid ühe doosiga ja kuus kuud pärast tervenemist

"COVID-19 haiguse läbipõdemise tulemusena saadav kaitse kestab erinevate uuringute andmeil vähemalt kuus kuud ning korduv haigestumine on harv. Seega ei ole läbipõdenutel vaja end vaktsineerida enne kuue kuu möödumist ning ka siis piisab immuunsuse tõhustamiseks ühest doosist," ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Irja Lutsar.

"Vaktsineerimiskuuri läbinute hilisema revaktsineerimise vajaduse kohta praegu veel andmed puuduvad," lisas ta.

Viiruse leviku pidurdamiseks on oluline, et võimalikult suur hulk elanikkonnast saaks COVID-19 haiguse vastu kaitstud esimesel võimalusel. Seetõttu soovitab ekspertkomisjon oodata nende inimeste vaktsineerimisega, kes on COVID-19 haiguse läbi põdenud vähem kui kuus kuud tagasi, sest neil on läbipõdemise järgne immuunsus.

"Nende inimeste jaoks ei ole vaktsineerimine praegu veel vajalik ja nii saab piiratud vaktsiinikoguste tingimustes võimaldada vaktsineerimist kiiremini nendele inimestele, kellel kaitse COVID-19 haiguse eest puudub," lisas Lutsar.

Ka siis, kui COVID-19 haiguse läbipõdemisest on möödunud rohkem kui kuus kuud, soovitab komisjon vaktsineerida vaid ühe doosiga pikaajalise kaitse tagamiseks. Kui inimene haigestub kahe nädala jooksul pärast esimese vaktsiinidoosi saamist COVID-19 haigusesse, tuleks lugeda ta läbipõdenuks ning vaktsineerida ühe doosiga soovitavalt kuuendal kuul pärast tervenemist.

Inimesele, kes on vaktsineeritud ühe doosiga ja kes haigestub COVID-19 haigusesse hiljem kui kaks nädalat pärast esimest doosi, kuid enne teise doosi saamist, ei ole vajalik teist doosi teha.

Kehtima jäi immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitus teha kahedoosilise vaktsiini puhul teine doos sama vaktsiinitootja vaktsiiniga. Erinevate vaktsiinitootjate ja erinevatel tehnoloogiatel põhinevate COVID-19 vaktsiinide kombineerimise efektiivsuse ja ohutuse kohta ei ole endiselt piisavalt andmeid.