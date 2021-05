Töötute arv langes kvartaliga 1500 inimese võrra

Statistikaameti andmetel oli tänavu esimeses kvartalis tööjõus osalemise määr 70,7 protsenti, tööhõive määr 65,7 protsenti ning töötuse määr 7,1 protsenti.

Tänavu esimeses kvartalis oli Eestis töötuid 48 700, keda on 13 500 võrra rohkem kui aasta tagasi samal ajal.

"Positiivne on aga see, et võrreldes eelnenud kolme kvartaliga töötute arv siiski langes. Möödunud aasta neljanda kvartaliga võrreldes oli töötuid 1500 inimese võrra vähem," ütles statistikaameti analüütik Katriin Põlluäär.

Eesti keskmisest enam kui kaks korda kõrgem oli töötuse määr Kirde-Eestis ning kõige madalam Kesk- ja Lõuna-Eestis. Ligi pooled töötutest olid tööta olnud vähem kui pool aastat, vähemalt aasta olid tööta 13 200 inimest.

Vanuses 15-74 töötas täisajaga 551 500 ning osaajaga 89 200 inimest.

"Meeste tööhõive määr on veidi kõrgem kui naistel. Samas osaajaga töötavaid naisi on oluliselt rohkem kui mehi. Võrreldes 2020. aasta neljanda kvartaliga on osaajaga töötamine muutunud populaarsemaks," lisas Põlluäär.

Vaeghõivatuid ehk osaajaga töötajaid, kes soovivad töötada rohkem ja on valmis lisatööd kahe nädala jooksul vastu võtma, oli 8500. Mitteaktiivseid inimesi oli tööturul 286 400. Peamised mitteaktiivsuse põhjused olid pensioniiga, õpingud ja haigused või vigastused.