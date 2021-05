Kaljulaid uuesti presidendiks kandideerimisest: mina oma riigile kunagi "ei" ei ütle

Vastates küsimusele, kas ta plaanib uuesti kandideerida, ütles Kaljulaid, et see ei ole küsimus talle, vaid riigikogule.

"Olen selgelt öelnud, et mina oma riigile kunagi "ei" ei ütle. Mõtlesin selle selgeks, kui peaminister Laar mind enda juurde tööle kutsus. Ma ei tahtnud öelda "jah", aga me olime unistanud, et Eesti oleks iseseisev ja vaba. Mõtlesin, et kui minu riik kutsub mind, kuidas ma siis ei lähe. Olen sama põhimõtte järgi elanud ja see on mind siia toonud. Aastal 2016 oli olukord sarnane – mina oma riigile kunagi "ei" ei ütle," rääkis Kaljulaid.

Lääne Elu täpsustas, et kui keegi on valmis esitama Kaljulaidi kandidatuuri, siis kas ta on ise valmis kandideerima.

"See ei ole päris nii, fraktsioonid peaksid püüdma leida konsensuse ja kokkuleppe, kuidas nad näeksid presidendi rolli Kadriorus – kes võiks seda sisustada ja kanda. Arvan, et tegelikult ei ole väga mõistlik, et korraldame kampaaniat, mis näeb välja nagu otsevalimiste kampaania, olukorras, kus meil ei ole otsevalimisi."

Presidendi otsevalimisi Kaljulaid aga ei toeta.

"Olen parlamentaarse riigikorra toetaja. Presidendi roll on seadusega kitsalt määratletud. Presidendi roll on kaitsta põhiseadust ja ei saa salata, aastal 2016 ei osanud ma arvata, et põhiseadus võiks järgmisel viiel aastal nii palju kaitset vajada, kui ta nüüd on vajanud. See on põhiseadusest tulenevalt minu tööülesanne."

Kersti Kaljulaidi jätkamist presidendiametis on toetanud kõige selgemalt parlamendiväline erakond Eesti 200. Kaljulaidi jätkamisele on avaldanud varem toetust ka Reformierakonna esimees Kaja Kallas, kuid seda ajal, mil Reformierakond oli veel opositsioonis.

