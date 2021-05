Kaljulaid ei välista uuesti presidendiks kandideerimist ega ka poliitikasse minekut

Teil on viimased kuud vabariigi presidendina ametis olla. Kui te vaatate oma to do list-i, mis viis aastat tagasi sai koostatud, siis kas kõikide punktide taga on linnukesed, kas kõik asjad on tehtud?

Päris palju on tõepoolest. See tähelepanu nõrgematele, ühiskonna haavatavamatele. See on asi, mis mulle kõige rohkem muret tegi, mis endiselt on meie ühiskonna pudelikael. Ja mitte, et me oleks lahendused leidnud aga vaata kui palju vabamalt me räägime vaimse tervisega seotud muredest, seksuaalsete rünnakute ohtlikkusest naiste vastu, laste vastu. Räägime sellest, kuidas aidata neid, kellest me esimesel pilgul aru ei saa.

Heaoluriik ju ongi see, kus kõikidel on hea olla ja ma arvan, et me oleme võib-olla väikese muudatuse siin teinud. See ei ole muidugi ainult minu teene, ühiskond pidi ju olema teatud määral valmis vastu võtma seda, et me räägime lähisuhtevägivallast ja sellest et koledaid asju juhtub meie ühiskonnas. Ma arvan, et see muudatus on toimunud ja aitäh Eesti ühiskonnale.

Kas te südames ei tahaks seda kõike jätkata ka peale augustit ja septembrit?

Südames jah ja ei. Ma olen tundnud seda Eesti rahva toetust, mis kannab. Aga teisest küljest ma arvan, et kuna Eesti presidendi roll on niivõrd tseremoniaalne, niivõrd selline "riigifilosoofi" roll, siis paar värskeid silmi ei saa mitte kunagi teha halba.

Jääte te Eesti elu pärast muret tundma? Lähete te aktiivsesse poliitikasse?

Midagi ei tahaks välistada, sest nii nagu on olnud minu roll vabariigi presidendina, on üsna suurel määral minu kujundada ka see roll, mida teeb president, kui ta on ametiaja lõppedes pisut üle 50 aasta vana. Ja ma ei välistaks tõepoolest mitte midagi.

Aga mida ma saan kindlasti öelda, on see, et need teemad, mis on mulle olnud olulised, need väärtused, mille eest ma olen seisnud, seda ma kindlasti jätkan ja ma olen Eesti inimeste jaoks ikkagi olemas, sest vabariigi presidendist saab ju lihtsalt president.

Ühtegi suurt kandidaati praegu üles seatud ei ole, kes saaks troonida ja kellest me juba väga selgelt kuulnud oleksime. Missugust presidenti teie Eestile ootate?

Ma ei tahakski sellesse diskussiooni minna sellepärast, et nii nagu minu eelkäija on võimaldanud minul seda rolli sisustada, tahan mina anda täiesti vabad käed ka järgmisele Eesti vabariigi presidendile.

Ja loomulikult, mõeldes ka sellele, kui näiteks ise peaksid jätkama, siis tegelikult see, milline sa paistad on seotud sellega, milline sa oled, aga ka sellega, milline on keskkond.

Mina näiteks pean end palju malbemaks ja leebemaks inimeseks ise, kui mul on olnud võimalik olla. Aga see tuleb sellest, milline oli see poliitiline keskkond viie aasta jooksul. Samas, kui see keskkond oleks teistsugune, siis saaks ju tegeleda hoopis rõõmsamate, pehmemate asjadega, ainult ehitamisega, ainult arendamisega ja mitte ka hoidmisega mõnikord meie ühiskonnas. Et me ei langeks tagasi millessegi, mis võib-olla meenutaks pimedat keskkaega paljudele meist.

Selles mõttes see on olnud väga huvitav aeg ja kindlasti defineeriks järgmine aeg järgmise viisaastaku ka minu enda jaoks. Ja kes teab, võib-olla defineeribki teistmoodi.

Aga võib-olla on ka meie järgmise presidendi nimi Kersti Kaljulaid?

Absoluutselt.