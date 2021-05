Küsitlus: Keskerakond ei pruugi Tallinnas absoluutset häälteenamust saada

Eelmistel kohalikel valimistel 2017. aastal kogus Keskerakond Tallinnas 44 protsenti toetust, mis tagas neile 40 kohta 79-liikmelises volikogus ehk ülinapi absoluutse häälteenamuse.

2013. aastal oli Keskerakonna edu kindlam, kui saadi 53 protsenti toetust ja volikogus 46 mandaati.

Kuigi tsentristid teevad ainuvõimu nimel kindlasti kõva kampaania, on üha tõenäolisem, et reaalne reiting paneb Keskerakonda pealinnas võimaliku koalitsioonipartneri poole vaatama, ütles uuringu läbi viinud Tõnis Stamberg.

Stamberg märkis, et 41-protsendise toetusega Keskerakonda võib päästa vaid praegu väiksema toetusega erakondade volikogust välja jäämine. "Kui väiksemad parteid ei suuda künnist ületada, siis on see vaid vesi Keskerakonna veskile," lausus Stamberg.

"Kõik oleneb sellest, kui palju teised võtavad. Kindlasti Reformierakond ei maga," sõnas sotsioloog.

Teised erakonnad siiski väga suurt aktiivsust praegu ei ole näidanud.

Stambergi sõnul on üha reaalsem Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioon.

"See ei ole üldse ilmvõimatu. Kui me vaatame seda, et üks on all-linn ja teine on Toompea ja Toompeal praegu see koalitsioon toimib, siis keegi koalitsiooni liikmetest ei taha, et mingi all-linnas tekkinud tüli kanduks üle Toompeale ja toimuks mingi uue koalitsiooni moodustamine. Hetkel tunduks see kõige mugavam lahendus," kommenteeris ta.

"Aga selge on see, et parteide peakontorites käib kibe arutamine, millised variandid oleks kõige kasulikumad. Kui me vaatame praegu, kuidas on Tallinna valitsetud nendel viimastel perioodidel, siis on täiesti selge, et Keskerakond oma ainuvõimu ära ei taha anda. Kui nad lähevad ikkagi koalitsiooni Reformierakonnaga, siis ilmselgelt nad peavad hakkama teiste linna arengut ja linna juhtimist puudutavate aspektidega arvestama," lisas Stamberg.

Praegu teisel positsioonil olev Reformierakond peab Stambergi sõnul tegema kõvasti tööd selleks, et jälle ei korduks olukord, kus ainuisikuliselt Keskerakonna poliitikud otsustavad Tallinna tuleviku eest.

Stamberg rõhutas veel, et Tallinnas hakkab kindlasti väga tugevalt oma sõnumit edastama Mihhail Kõlvart. "Tallinn on tema jaoks väga suur platvorm enda häälte kasvatamiseks," ütles ta.

Stamberg rääkis, et EKRE positsiooni ja võimalused kohalikel valimistel teeb keerulisemaks asjaolu, et nad ei ole võimul ja otsuseid nad ei tee.