Egiptuse võimud ja Ever Giveni omanikud said kompensatsioonis kokkuleppele

Suessi kanali blokeerinud ja tohutu segaduse põhjustanud konteinerlaeva Ever Giveni omanikud jõudsid kolm kuud kestnud läbirääkimiste lõpuks kompensatsioonis kokkuleppele Suessi kanali administratsiooniga.

Kokkuleppest teatasid pühapäeval Ever Giveni omanikud ja kindlustusfirma, vahendas Helsingin Sanomat.

Kui palju omanikud Egiptusele maksma peavad, osapooled avalikuks ei teinud. Egiptuse võimud nõudsid laevakompaniilt alguses 916 miljonit USA dollarit ehk umbes 770 miljonit eurot, kuid hiljem vähendati kahjunõuet 550 miljonile dollarile.

Ever Given kuulub Jaapani ettevõttele Shoei Kisen Kaisha Ltd.

Suessi kanali administratsioon kohustas läbirääkimiste ajal Ever Givenit Suessi kanalis püsima. Nüüd, peale kompromissi leidmist, võib alus 7. juulil kanalist lahkuda.

Maailma üks suuremaid konteinerlaevu, 400-meetrine Ever Given jäi 23. märtsil kanalisse põiki kinni ning peatas laevaliikluse mõlemas suunas. Maailma kaubandusest läbib 193 kilomeetri pikkust kanalit 12 protsenti.