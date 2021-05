Läti valitsus jätkab senises koosseisus veel vähemalt kolm nädalat

Läti valitsus koosneb viiest või nüüd vist juba kuuest osapoolest, kui arvata juurde ühe partneri – Kellele Kuulub Riik – parlamendifraktsioonist lahkunud saadikud.

Peaminister Krišjanis Karinš eelistas kriisiajal suuri muutusi vältida, kuid Uue Konservatiivse Partei suur ülekaal seimis veenis siiski, et kapitalremont, nagu seda nimetab justiitsministrist parteijuht Janis Bordans, on valitsuse püsimiseks möödapääsmatu.

"Koalitsiooni tööle on vaja anda kõikehõlmav hinnang. Ja teha seejärel vajalikud otsused. Peaminister lubas kohe pärast 7. juunit esitada ettepanekud ja plaanid, kuidas saaksime edasi minna," lausus Bordans.

Peaminister Karinš ütles, et esmaspäeval lepiti kokku, et alustatakse läbirääkimisi koalitsioonileppe võimalike muudatuste üle. "Ja uue tööplaani või koostöömemorandumi suhtes, nagu president on soovitanud. Alustame neid väitlusi pärast omavalitsuste valimisi," lausus Karinš.

Sisulisi erimeelsusi suurte reformide suhtes ei tundu valitsuses olevatki. Küll aga on iga päevaga üha selgem, et senine ministrikohtade jaotus koalitsiooni osaliste vahel enam ei sobi.