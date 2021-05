Kapo hoone juurdeehituse avaliku hanke puudumine pahandas ehitusettevõtjaid

Kuigi ehitusettevõtjate liidu pöördumine on siseministeeriumi dokumendiregistris AK-märkega, nõustus liidu tegevjuht Indrek Peterson selle sisu ERR-ile avama. Peterson ütles, et on palju teisi ettevõtjaid, kes hoonet ehitada saaks ning avaliku konkursi puudumine tekitas neis segadust. Petersoni sõnul on mitmel ehitusettevõtetel sarnaselt Nordeconiga riigisaladuse töötlemis- ja juurdepääsuluba.

"Tegime ettepaneku seda hanget teha kahes etapis. Kõigepealt vaadatakse, kas ettevõtjatel on nõuetega vastavused ja siis kõik, kes nõuetele vastavad oleks saanud hangetel osaleda. Tundsime, et see seltskond oli meie hinnangul liiga kitsendatud," selgitas Peterson.

Ettepaneku sisu on liidu sõnul täpsemalt see, et kõik ettevõtted saavad osaleda hanke esimeses etapis ehk nn kvalifitseerimisetapis, mil puudub veel vajadus avaldada riigisaladusega hõlmatud andmeid.

Teises ehk pakkumisetapis saaksid osaleda vaid kvalifitseerimistingimustele vastavad ettevõtted. Sel viisil on liidu sõnul võimalik vältida ka riigisaladuse avalikustamist neile isikutele, kellel puudub selle nägemiseks õigus.

Siseminister Kristian Jaani vastas, et ainuüksi riigisaladuse töötlemisloa või juurdepääsuluba omavate töötajate olemasolu ei tähenda, et ettevõttel oleks õigustatud ootus osaleda kõikidel riigisaladusega või riigi julgeolekuhuvidega seotud hangetel.

"Kaitsepolitseiameti peahoone juurdeehitus ja sellega seotud tööd on riigi julgeoleku seisukohalt olulised ning see seadis piirid ehitustööde hankemenetlusele. Seetõttu ei olnud võimalik hankega seotud teavet avaldada kõikidele riigisaladuse töötlemisluba omavatele ettevõtetele," ütles minister.

Jaani lisas, et hankemenetluses on järgitud nii ametisisest hankekorda kui ka riigihangete seaduses sätestatud üldpõhimõtteid.

Tulevikus võivad aga hanked kaheastmeliseks muutuda

Peterson selgitas, et liit ja ministeerium kohtusid mai alguses ja kaheastmelise hankemudeli ettepanek võeti tuleviku jaoks arvesse. Samas tekitas kapo peahoone ehitustööde hanke puudumine ehitajates siiski tuska.

"Tegelikult me ei oska ju ise hinnata, palju saladust tohib avada või mitte, kui palju piiratud hanked on põhjendatud või pole," lisas Peterson.

Jaani sõnul edastati ettepanek Riigi Kinnisvara AS-ile. "Erinevalt teistest siseministeeriumi valitsemisala asutustest on konfidentsiaalsel tasemel riigisaladuseks ainult kaitsepolitseiameti vara ja hooneid kajastav teave, mille avalikuks tulek ohustaks julgeolekuasutuse ülesande täitmist või turvalisust. Praegu ei ole ette näha, et sellise tasemega ehitushankeid oleks veel lähiajal tulemas," selgitas minister.

Nordecon ehitab lepingu järgi kaitsepolitseile uue büroohoone kompleksi koos maa-aluse parkla ning garaažiga, samuti renoveeritakse Toompuiestee 3 ja Endla tn 2 hooned. Koos käibemaksuga on lepingu maksumus 50,76 miljonit eurot ning tööd valmivad plaani järgi 2023. aasta detsembris.