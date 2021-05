EKRE nõuab Vaheri vabastamist PPA peadirektori ametist

EKRE süüdistab Vaherit valetamises seoses tema väitega, et suurte politseijõudude saatmine aprillis Tallinnas Toompeal ja Vabaduse väljakul koroonapiirangute vastu suunatud meeleavaldustele korda pidama lähtus kaitsepolitsei ohuhinnangust, kus nähti meeleavaldustes võimalikku ohtu põhiseaduslikule korrale.

EKRE fraktsiooni teatel võimaldas kaitsepolitsei mõnel nende riigikogu liikmel konfidentsiaalsusmärkega memoga tutvuda ning poliitikute hinnangul taolist viidet dokumendis pole.

"See tähendab, et Elmar Vaher valetas riigikogule rahva vastu suunatud jõu kasutamise põhjuste kohta. See vale ei olnud ainus. Ajakirjandusele antud intervjuudes on Elmar Vaher eitanud EKRE fraktsiooniga kohtumisel öeldud sõnu, et politseioperatsioonide korraldamise alus oli kapo ohuhinnang ja hoiatus, et meeleavaldused võivad ohustada põhiseaduslikku korda," seisab EKRE fraktsiooni teates.

"Peame vastuvõetamatuks olukorda, kus Eesti politsei kõrgeim juht räägib riigikogule ja avalikkusele vastukäivat juttu. Leiame, et Elmar Vaher ei saa jätkata juhina organisatsioonis, mille olulisimad väärtused on ausus ja usaldusväärsus."

Ühtlasi teeb EKRE kaitsepolitseile ettepaneku avalikustada antud teemasse selguse toomiseks kõnealune memo.

"Meie hinnangul puudub vajadus seda dokumenti riigisaladuse templi all hoida, sest see ei sisalda midagi, mis paljastaks kaitsepolitsei töömeetodeid ja allikaid või oleks julgeoleku seisukohalt tundliku sisuga."

PPA peadirektor Elmar Vaher ütles eelmisel nädalal ERR-ile, et ta ei ole seoses Toompea meeleavalduste kohta tehtud ohuhinnanguga valetanud, kuid tunnistas, et tema sõnavõtt ajakirjanduses oleks pidanud olema selgem.

"Vilja Kiisleri saates oleksin ma pidanud täpsemalt selgitama oma mõtet. Aga ma ei ole kellelegi valetanud. Hinnangu, kuidas politsei on käitunud, saavad anda siseminister ja peaminister," rääkis Vaher Vikerraadio saates "Uudis+".

Vaher ütles, et on juhtunust vestelnud nii siseminister Kristian Jaani kui ka peaminister Kaja Kallasega. Vaheri sõnul on ta kindel, et nende kahe usaldus on tal endiselt olemas.