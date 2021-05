Soome terviseamet muutis vaktsineeritud inimeste karantiinieeskirju

Soome terviseamet (THL) teatas teisipäeval, et koroonaviirusest tingitud karantiinieeskirjad muutuvad nende inimeste jaoks, kes on täielikult vaktsineeritud.

THL-i uute juhiste kohaselt ei pea inimene enam karantiini minema, kui ta on saanud vähemalt kaks vaktsiiniannust. Viimasest süstist peab möödas olema vähemalt nädal, teatas Helsingin Sanomat.

Karantiinist tuleb samuti hoiduda, kui nakatumisest on möödas vähem kui kuus kuud. Arstitõendi esitamine on siiski vajalik.

"Meil on rohkem uurimisandmeid, mida kasutame koroonaviirusega seotud ettevaatusabinõudes," ütles THL-i peaarst Hanna Nohynek.

"Karantiini pole vaja panna inimest, kellel ei ole nakatumise ohtu ja ta ei ohusta teisi. THL-i suunised peavad arvestama epidemioloogilist olukorda," lisas Nohynek.

Soomes on ühe vaktsiinisüsti saanud ligi 40 protsenti elanikkonnast. "Oleme praegu heas olukorras," ütles Nohynek.

Nakkushaiguste arst võib siiski inimese karantiini määrata, kui arst leiab, et see on vajalik. "Mida vanem on inimene, seda nõrgem võib olla tema immuunsüsteem," ütles Nohynek.

Nohynek hoiatas samuti uute mutatsioonide eest. Ta tõi välja Lõuna-Aafrika ja India mutatsioonid. "Kui on teada, et tegemist võib olla nende mutatsioonidega, võib nakkusarst inimese karantiini määrata," ütles Nohynek