Pendelrändajatele pole Soome piiril kiiret leevendust niipea oodata

Soome valitsus ei pruugi maist taaslubada töörännet, ega juunist kaotada piirikontrolli, sedastas Soome rahvusringhääling Yle.

Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul on see Eesti jaoks murekoht ja mõjutab mõlema riigi majandust. "Sellel on mõju Eesti perekondadele, kellest üks või teine pereliige töötab Soomes ja vastavalt Eesti poolt oleme teinud mitmeid pingutusi, et seda olukorda muuta. Loomulikult soovime töörännet taastada," rääkis Liimets "Aktuaalsele kaamerale".

"Oleme Eesti poolt esitlenud mitmeid täiendavaid usaldusmeetmeid, mis annaksid Soome poolele kinnitust, et need reisijad, kes Eestist lähevad, need ei kanna endas viirust," lisas minister.

Siiski ei ole Eesti tegevus senini vilja kandnud. Ka Euroopa Komisjon on Soome suunas näppu vibutanud, et riik reeglite vastased piirangud lõpetaks, aga peale riigiga rääkimise kiirelt midagi teha ei ole.

"Komisjonil on võimalus algatada riigi suhtes rikkumismenetlus sellisel juhul, aga see protsess on päris pikk ja see kindlasti ei ole Komisjoni esimene eelistus, sest see lihtsalt seda tänast olukorda kuidagi ei paranda. See saab tuua mingisuguse selguse tagant järele, aga see ei paranda kuidagi Eesti töötajate olukorda, kes Soomes töötavad. Komisjoni esimene eesmärk on valitsusega dialoogi käigus see lahendus leida," rääkis Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets.

Seega ei ole kuigi tõenäoline, et Soome piiranguid kohe leevendamas asuks. Lahendus on vaid siinne nakatumise langus. Seniks kui inimesed Soome ja Soomest siia reisida ei saa, on lisaks üksteist vaid suhtlusvahendeis näinud peredele, keerukas ka turistide enda päästjaid nägeval turismisektoril.

"Täna meil ei ole seda kindlustunnet, et turism hakkab avanema või taastuma juulis või juunis. Me oleme kõik nagu madalstardis valmis. Ja me loodame, et meil on veel energiat ja jaksu, aga olukord on tõesti keeruline," ütles Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla.

Soome on öelnud, et töötajate rändamine võiks taastuda kui Eesti nakatumisnäitaja oleks maksimaalselt 150 ja inimesed võiksid vabalt liikuda kui see oleks 25 kahe nädala jooksul 100 000 elaniku kohta.