Loone: kaitseväe orkestri kaotamine on rünnak Eesti põhiseaduse vastu

Loone sõnul tekitab küsimusi ka Heremi käitumine olukorras, kus oli kokku lepitud, et enne ministriga kooskõlastamist kärpekohtadest ei räägita, kuid peamiseks probleemiks pidas Loone siiski ideed kaotada kokkuhoiu eesmärgil kaitseväe orkester.

"Kaitseväe juhataja on andnud vande Eesti vabariigile tegutseda vabariigi hüvanguks ja põhiseaduse kaitseks. Ja meie põhiseadus ütleb, et riik peab tagama kultuuri säilimise läbi aegade. Selline raamatupidamislik rünnak meie kaitseväe orkester kaotada, midagi, mida kuskil maailmas ei tehta, see on kaitseväe ja kogu riigi tseremoniaalüritustele vee peale tõmbamine. See on rünnak meie konstitutsiooni vastu ja olen äärmiselt hämmastunud, et niisugune rünnak tuleb kaitseväe juhatajalt," ütles Loone ERR-ile.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles neljapäeval ETV saates "Esimene stuudio", et kaitseminister Kalle Laanet (RE) võiks teha kaitseväe juhatajale Martin Heremile hoiatuse selle eest, et Herem enne valitsusega kokkuleppimist kaitseväe kärpekohad avalikkuse ette tõi. Vajadusel tuleks Karilaiu sõnul kaaluda ka Heremi ametist vabastamist.

Loone sõnul mõistab ta täielikult, miks Karilaid nii ütles. "Ma täiesti mõistan kolleeg Jaanus Karilaidu, kes leiab, et oleks tõepoolest mõistlik küsida, et kuidas meil on kaitseväe juhataja, kes konstitutsiooni millekski ei pea," lausus ta.

Loone hinnangul poleks Heremi idee nagunii läbi läinud ja kaitseminister Kalle Laanet oleks ettepaneku tagasi lükanud.

"Kaitseväe orkestri säilitamine, nende väheste professionaalsete muusikute säilitamine on nii suur väärtus, et seda ei ole vaja kärpima hakata. Rääkimata sellest, kui üldiselt ebamõistlikud kärped hetkel on," nentis ta.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Mart Võrklaev ütles reedel ERR-ile, et tema hinnangul käitus Karilaid valesti ning kutsus üles kaitseväe ja kaitseministeeriumi asjadesse poliitiliselt mitte sekkuma. Loone sellega ei nõustunud.

"Härra Karilaid on parlamendi liige ja tal pole mitte ainult õigus, vaid lausa kohustus kõnelda, kui ta näeb, et valitsuse vastutusalades toimub midagi, mis on Eestile kahjulik. Nii et on väga hea ja õige, et ta kõneles. Ja kaitseväe juhataja ka ei ole meile jumalast antud, vaid määratakse ametisse valitsuse poolt. See on kohane, et valitsus tuletab (kaitseväe juhile) meelde, et millised on need väärtused, millest lähtuvalt meie kaitseväge juhitakse," lausus Loone.

Kaitseväe juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist vabariigi valitsus.