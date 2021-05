Karilaid: Herem vääriks hoiatust või ametist vabastamist

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles ETV saates "Esimene stuudio", et kaitseminister Kalle Laanet (RE) võiks teha kaitseväe juhatajale Martin Heremile hoiatuse selle eest, et Herem enne valitsusega kokkuleppimist kaitseväe kärpekohad avalikkuse ette tõi. Vajadusel tuleks kaaluda ka Heremi ametist vabastamist.

Karilaid rääkis, et Herem saatis ajakirjanikele välja teate oma plaanidega enne, kui ta oli seda arutanud poliitilise tasandiga. "Ma arvan, et ta tegi suure vea," ütles Karilaid.

"See on hetk, kus kaitseminister Kalle Laanet peaks tegema talle vähemalt suulise hoiatuse ja kui ta sellest aru ei saa, siis vabariigi valitsus võiks tegelikult ta ametist vabastada. Sellisel viisil rahu ajal ühiskonda destabiliseerida ja anda sõnumid, mis on veel läbi rääkimata, tekitada selline segadus – ma arvan, et see on suur viga," sõnas Karilaid.

"Neid kärpeid oli võimalik läbi vaielda ja tulla alles avalikkuse ette siis kui aeg on küps. Millegipärast otsustasid allasutused tegutseda kiiremini kui vaja," lisas ta.

Karilaid märkis, et Keskerakonna soov on, et orkester ja kaplanaat saaksid siiski jätkata.

Kaitseväe juhataja Martin Herem teatas pühapäeval pressiteate vahendusel, et kulude kokkuhoiu eesmärgil lõpetavad praegusel kujul oma tegevuse kaitseväe orkester ja kaplaniteenistus.

Keskerakond nõuab Reformierakonnalt kompromissi

Karilaid rääkis, et Keskerakond teeb ka kõik endast oleneva, et laste huviharidusest raha ei kärbitaks. Ta viitas, et RES-i koostades tegid Keskerakond ja Reformierakond kokkuleppe, et kärbetega ei minda inimeste kallale.

"Ma loodan, et kaitseminister, peaminister ja kogu valitsus saab aru, et on kasulik tulla selle kokkuleppe juurde, mida Keskerakond ja Reformierakond tegid, et me kärbetega ei lähe inimeste kallale. Ja sellest kokkuleppest, kui me soovime, et koalitsiooni tervis oleks hea, on soovitav kinni hoida," ütles Karilaid.

Vastasel korral ähvardas Karilaid aga koalitsioonisiseste probleemide süvenemisega ja koalitsiooni tervise halvenemisega.

"Mul on täna usku ja lootust, et me suudame hilissuvel ja varasügisel leppida kokku riigieelarves sellisel viisil, et kui inimesed on aasta aega elanud suurtes piirangutes, siis me ei lähe eelarves neid puutuma. Selline kompromiss tuleks Reformierakonnal teha. Kas see on võimalik? Ma usun, et see on võimalik," lausus Karilaid.

Ratas teatab presidendiks kandideerimise otsusest 31. mail

Karilaid rääkis, et Jüri Ratas peab hetkel presidendiks kandideerimise osas väga tõsist dialoogi oma lähimate kolleegide ja iseendaga.

"Ma olen aru saanud, et lõpliku otsuse teeb ta 31. mail, et kas ta siis kandideerib presidendiks või mitte. Kui ta kandideerib presidendiks, siis ta on lubanud ka selleks hetkeks loobuda erakonna esimehe positsioonist," lausus Karilaid.

Ta ütles veel, et kui Ratas peaks otsustama mitte kandideerida, siis Keskerakond Kersti Kaljulaidi toetama ei asu, kui Kaljulaid peaks otsustama kandideerida.

"Kui Jüri Ratas ütleb ei, siis ta kindlasti tutvustab oma nägemust, et kes see võiks olla, nii Keskerakonnale, avalikkusele kui ka Reformierakonnale," lausus Karilaid.