Metsoja: kaitsekärbete eest vastutab kaitseminister, mitte kaitseväe juht

Metsoja sõnul on vastuvõetamatu Keskerakonna aseesimehe Jaanus Karilaiu jutt, justkui peaks kaitseminister kaaluma Martin Heremi ametist vabastamist.

"Tänaseks peaks kõigile juba selge olema, et kärbete eest riigikaitses vastutab ikkagi kaitseminister Kalle Laanet ja valitsus," ütles Metsoja.

Tema sõnul on seni välja toodud kärpekohad aga ainult jäämäe tipp. "Täna räägitud kokkuhoiukohad toovad ainult 10 protsenti kaitseministri poolt ette nähtud kärbetest. Kaitseministri poliitiline valik on olnud asuda kaitsekulude vähendamise teed ning see tähendab paraku kokkuhoidu oluliste sümbolite, uute ajateenijate ja uute võimekuste arendamise arvelt," ütles Metsoja.

Ta lisas, et kärped võivad osutuda kordades suuremaks riigi eelarvestrateegias ette nähtud summadest.

"Riigikaitse pikaajaline arengukava on saanud üldise heakskiidu nii riigikaitse komisjonis ja riigikogu saalis. Kui koalitsioon plaanib arengukava arutelu taasavada, siis võib see tähendada pikas perspektiivis ligi 300 miljoni euro suurust kärbet," ütles Metsoja.