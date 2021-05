Võrklaev: poliitik ei tohiks minna kaitseväe juhatajat umbusaldama

"Kindlasti sellise avaldusega ma nõustuda ei saa. Esiteks ma arvan, et poliitilisel tasemel minna kaitseväe juhatajat avalikult umbusaldama, see ei ole õige, eriti meie kaitseolukorras praegu. Teiseks, minister juhib ikkagi ministeeriumi ja see on ülepingutatud, et peaks hakkama teda ametist vabastama või hoiatust tegema," ütles Võrklaev ERR-ile.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles neljapäeval ETV saates "Esimene stuudio", et kaitseminister Kalle Laanet (RE) võiks teha kaitseväe juhatajale Martin Heremile hoiatuse selle eest, et Herem enne valitsusega kokkuleppimist kaitseväe kärpekohad avalikkuse ette tõi. Vajadusel tuleks Karilaiu sõnul kaaluda ka Heremi ametist vabastamist.

Võrklaev taolisi karistusi vajalikuks ei pidanud, tema hinnangul piisab vestlusest kaitseminister Kalle Laaneti (RE) ja kaitseväe juhi Martin Heremi vahel.

"Võib-olla ainuke asi, millest peaks rääkima, et tõesti oli kokkulepe ja plaan see, et asutuste juhid teevad kärpeplaanid ja need räägitakse ministriga läbi enne, kui neid reaalselt rakendama hakatakse. See sai avalikuks, aga minu teada on sel ka omad põhjused. Selgitust ja kommunikatsiooni oli varem vaja, kuna organisatsiooni seest juba need küsimused tulid. See on ministri asi rääkida, aga minu arust piisab sellest, kui inimesed omavahel räägivad ja asjad selgeks saavad. Sellised deklaratsioonid ja soovitused on liiast hetkel," rääkis Võrklaev.

Herem teatas pühapäeval, et kulude kokkuhoiu eesmärgil lõpetavad praegusel kujul oma tegevuse kaitseväe orkester ja kaplaniteenistus.

Võrklaeva sõnul ei ole tegu suure segadusega, sest esindusorkester peaks ikkagi jätkama.

"See ei ole sellise kaaluga segadus. See on loomulik osa tööst, et teatud kokkuhoiukohad tekitavad küsimusi ja rahulolematust, see on ju selge. Neid asju peab läbi rääkima, kommunikeerima ja ka kokku leppima," ütles ta.

"Kaitseminister on ju öelnud, et ta selle koha lahendab, mis puudutab orkestrit. Ühel või teisel moel sellele lahendus leitakse, et esindusorkester jääb. Ma ei hindaks küll selliseks suureks probleemiks," lisas Võrklaev.

Läänemets: Keskerakond ei saa nõuda erakonnale ustavat kaitseväe juhatajat

Põhiseaduskomisjoni aseesimehe Lauri Läänemetsa (SDE) hinnangul on Jaanus Karilaiu arvamus kaaluda Heremi ametist vabastamist potentsiaalne oht põhiseaduslikule korrale.

"Kaitseväe juhataja on andnud vande Eesti vabariigile ja tegutseb selle hüvanguks. Kui mõni erakond hakkab nõudma tema poliitikale ustavat kaitseväge, siis on midagi väga valesti. Probleemiks ei ole kaitsevägi, vaid probleemiks on kärpeplaan, kus valitsus ei julge teha poliitilisi otsuseid kokkuhoiuks, vaid on veeretanud need asutuste juhtide kaela. Pole midagi halba selles, kui avalikkus riigi tulevikule kaasa mõtleb," lausus Läänemets.

"Kui Keskerakond hakkab nõudma oma poliitilisest kursist lähtuvalt kaitseväe juhatajalt lojaalsust, peab riigijuhtimisest kõrvale astuma erakond, mitte kaitseväe juhataja," lisas Läänemets.