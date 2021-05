Eesti-Valgevene parlamendirühm mõistab Ryanairi lennuki kaaperdamise hukka

Samuti taunib parlamendirühm ajakirjandusele saadetud pressiteates Raman Pratasevitši abikaasa kinnipidamist Valgevenes.

Eesti-Valgevene parlamendirühm on seisukohal, et Lukašenka režiim on taas kord ignoreerinud rahvusvahelist õigust ja ajakirjandusvabadust ning kasutades äärmuslikke meetmeteid, jätkab opositsioonihäälte vaigistamist. Valgevene võimude käitumist ei saa tolereerida, seisav avalduses.

"Pöördume Eesti Vabariigi Valitsuse poole palvega anda selge seisukoht ja signaal eelseisval Euroopa Ülemkogul võimalike sanktsioonide rakendamise osas Valgevene režiimi vastu. Samuti kutsume üles kõiki vabasid ja demokraatlikke riike selgelt välja ütlema oma seisukohad Valgevene võimude tegude taunimiseks ning kehtestama võimalikud sanktsioonid sellise tegevuse hukkamõistmiseks," kirjutasid parlamendirühma liikmed avalduses.

Avaldusele on alla kirjutanud Igor Kravtšenko, Sven Sester, Dmitri Dmitrijev, Maria Jufereva-Skuratovski, Mihhail Korb, Siret Kotka, Kalvi Kõva, Aadu Must ja Paul Puustusmaa.