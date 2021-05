Valgevenes lennukilt röövitud aktivisti ülestunnistus võidi saada vägivallaga

"Ema veendumuse kohaselt oli Valgevene telekanalites näidatud video, milles Pratasevitš kinnitas, et on terve ning teeb võimudega koostööd, täiesti ebaloomulik," rääkis Leedus aseminister Mantas Adomenas.

Natalja Pratasevitši kinnitusel ei käitu tema poeg tavaolukorras selliselt, tema rääkimise maneer paistis ebaloomulik. Ema hinnangul sunniti tema poega nii käituma, edastas Adomenas. Aseministri sõnul ütles Natalja Pratasevitš talle pärast esmaspäeva õhtul peetud vestlust, et Valgevene režiim püüab tema pojalt [sobilikke] sõnu välja pressida.

Leedu aseministri sõnul on võimalik, et ajakirjanikku oli piinatud, kuna "tal oli täiesti teistsugune hääletoon, ebaloomulik rääkimismaneer, tema seisund ei paistnud normaalne".

Sama rääkis Briti ajalehele The Guaridan ka Pratasevitši isa Dzmitri Pratasevitš, kelle sõnul peab poeg ennast videos üleval väga vaoshoitult ning paistab, et ta närveerib. Samuti tundub, et tema pojal on murtud ninaluu, kuna ninakuju paistab teistsugune ning näol on näha tugevaid puudri jälgi, lisas isa.

Adomenase kinnitusel muretseb ema oma poja tervise pärast, kuna tal on kaasasündinud südamepuudulikkus. Varasemalt on mitmed vangistatud opositsionäärid Valgevene vanglates südameprobleemide tõttu surnud. Pratasevitš ise kinnitas samas videos, et tema südamega on kõik korras.

Samuti olevat Pratasevitši ema rääkinud, et advokaadil ei õnnestunud tema poega Minski uurimisisolaatorist leida, kus ta Valgevene võimude väitel pidi asuma. "Talle öeldi, et Ramani seal ei ole. Seega valetetakse kas advokaadile või avalikkusele," märkis Adomenas.

Pratasevitš ja tema Vene kodanikust sõbranna Sofia Sapega võeti Minski lennuvälja kinni, kui Ryanairi lennuk, millega nad reisisid Ateenast Vilniusesse sunniti valeks osutunud pommiähvarduse ja Valgevene õhujõudude ähvardusega maanduma.

Samal päeval ilmus teade, et Pratasevitš on kriitilises seisu haiglas. Pärast seda avaldas Valgevene televisioon video Pratasevitšiga, milles viimane kinnitab, et temaga on kõik korras ja ta teeb võimudega koostööd.

Valgevene võimud on pärast mullu 9. augustil peetud presidendivalimiste võltsimisi puhkenud meeleavaldusi opositsiooni tegevuse jõhkralt maha surunud. Aleksandr Lukašenko režiim pani võimukriitilise meediakanali Nexta käivitanud Pratasevitši ja Stepan Putilo terroristide nimekirja. Portaal Nexta kuulutati äärmuslikuks ja blokeeriti, Putilo ja Pratasevitš põgenesid riigist, viimane sai Poolas poliitilise varjupaiga.