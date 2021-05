Mihkelson: oleks üllatav, kui Vene eriteenistused poleks Valgevenet nõuga aidanud

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson ütles, et ta oleks üllatunud, kui Venemaa juhtkond poleks teadnud, et Valgevene kavatseb sundida maanduma lennuki, millel viibis võimukriitiline ajakirjanik Raman Pratasevich.

Mihkelson ütles "Välisilmale" antud intervjuus, et pühapäevane juhtum on riiklikult toetatud kaaperdamine, mida võib nimetada ka riiklikuks terroriks.

Mihkelson on veendunud, et Valgevene võimude plaanist lennuk maanduma sundida oli teadlik ka Venemaa.

"Ma olen täiesti veendunud, et sellise ulatusega terroriakti, mida ei ole mitte kunagi Euroopas ükski riik toetanud - lennuki kaaperdamist n-ö riikliku sanktsiooni alusel -, selle puhul ma oleks väga üllatunud, kui Venemaa juhtkond poleks sellest teadlik olnud. Ja veel enam ma oleks üllatunud, kui Venemaa enda eriteenistused, kes on ju tegelikult Valgevene KGB-ga sisuliselt üks organisatsioon, poleks kas või nõuga abiks olnud. Me teame, et sellel lennukil, mis lendas Ateenast Vilniusesse ja oli sunnitud kaaperdamise käigus tegema maandumise Minskis, ei lennanud Minskist edasi neli Vene kodanikku ja kaks nendest on siiani identifitseerimata," kommenteeris ta.

Mihkelsoni hinnangul tuleb kogu loo taga näha laiemat pilti, mis on poliitiline võitlus Valgevene pärast. Venemaa huvid selles on tema sõnul vahetud.

"Vahetud on nad sellest, et Venemaa strateegiline eesmärk on teha kõik, et Valgevene mitte mingil juhul ei liiguks vabade valimiste suunas ja ei pöörduks vähemalt ühe alternatiivina integratsiooniteele Euroopa Liiduga nagu Ukraina on juba teinud," selgitas Mihkelson.

"Ja seetõttu on loomulikult Venemaa eesmärk praegu maksimaalselt tekitada olukord, kus Valgevene, Lukašenko režiim oleks maksimaalselt isoleeritud Euroopast, läänemaailmast. Ja loomulikult, täna Euroopa Liidu valitsusjuhtidel, riigipeadel, kes on kogunenud Brüsselisse erakorralisele Ülemkogule, on väga raske midagi muud teha, kui karmistada sanktsioone Valgevene suunal. Juba on üksikud riigid teatanud Belavia lendude peatamisest, on õhuruumi sisenemise keelu soovitusi. Ja seetõttu isoleerumine juba toimub," lisas ta.

Venemaa unistus liitriigist Valgevenega ei pruugi Mihkelsoni sõnul aga siiski lihtsasti täituda.

"Kui mõelda, et Euroopa Liidu liikmesriigid, võimalik, et USA, teised riigid kehtestavad Valgevene režiimi suhtes karmimad sanktsioonid ja tõepoolest Valgevene isolatsioon muust maailmast suureneb, siis ma arvan, et lootus Moskvas, et siis on Valgevene küps õun liitmaks Venemaaga või tekitamaks ammu oodatud Venemaa ja Valgevene liitriigi, ei pruugi nii kergesti siiski minna. Valgevene rahvas revolutsiooni käigus, mis eelmise aasta augustis puhkes, on tegelikult mõistnud, et on olemas ka teine alternatiiv kui liitriik Venemaaga," arutles Mihkelson.

Valgevene võimud, mis on mullu 9. augustil peetud presidendivalimiste võltsimise järel jõhkralt maha surunud kõik opositsiooni protestimeeleavaldused, sundisid pühapäeval riigis maanduma Ateenast Vilniusesse suundunud Ryanairi reisilennuki, et selle pealt kätte saada opositsioonilise ajakirjaniku Raman Pratasevichi, kellele Poola on andnud poliitilise varjupaiga ning keda kodumaal võib oodata surmanuhtlus.