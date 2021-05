Kannik: Ryanairi lennuki kaaperdamine on riiklik terrorism

"Seda, et ühest riigist teise riiki lendav lennuk kolmandas riigis maha võetakse selleks, et üks oma opositsioonitegelane sealt kätte saada ja seda tehakse hävitajate toel ja võltsitud pommiähvardusega, sellist asja mu mälus ei ole," kommenteeris Kannik.

"Tegu on selgelt lennuki kaaperdamisega, mida loetakse terrorismiks ja antud juhul siis riiklikuks terrorismiks, kuna see toimus Valgevene võimude korraldusel," lisas ta.

Kannik räägib, et Lääne poolt tulevad Valgevenele ilmselt üsna tõsised vastumeetmed.

"Juttu on olnud kahest valgevenelastele kõige valusamast valdkonnast. Üks on täiendavad sanktsioonid. President Lukašenko lähiring ajab siimaani Euroopas üsna edukalt äri ja nende kallale ei ole siimaani mindud. Kui seda tehtaks, siis see oleks päris tõsine löök nii Valgevene kui riigi majandusele, kui ka Lukašenko isiklikule rahakotile," rääkis Kannik.

Teine potentsiaalne karistusmeede on Kanniku sõnul see, mis puudutab lennundust.

"On juttu olnud sellest, et Valgevene õhuruum sisuliselt kinni panna, vähemalt Euroopa Liidust väljuvate lennukite jaoks, et nad läbi Valgevene õhuruumi ei lendaks. See võtaks samamoodi Valgevenelt päris palju raha ära, kuna ülelennutasu on arvestatavad summad. Ja teine meede on Valgevene lennukompanii Belavia Euroopa Liidu riikidesse lendamise keelustamine," lausus Kannik.

Kanniku sõnul tuleb arvestada, et lennuki alla sundimine hävitaja toel oleks võinud viia ka päris tõsiste tagajärgedeni, kui lennuk ei oleks täitnud korraldust maanduda Minskis. Kannik märkis, et väidetavalt ähvardasid hävitajad reisilennuki alla lasta.