Ratas: hetkel ma kahtlen, kas riigikogus oleks president äravalitav

Keskerakonna esimees ja riigikogu spiiker Jüri Ratas ütles ERR-ile, et hetke debatt riigikogus näitab, et presidenti riigikogus ära valida on raske. Ratas lubas otsuse presidendiks kandideerimise osas teha juba lähipäevadel.

Te pole väga avalikult rääkinud oma plaanidest presidendiks kandideerimise kohta, mis plaan teil sellega on?

Ma olen öelnud, et Keskerakond teeb selles suhtes otsuse nii kiiresti kui võimalik, ma loodan, et lähipäevadel me selle otsuse teeme, aga tuleb tunnistada, et need konsultatsioonid, mis hetkel on ja toimuvad riigikogus, näitavad, et see seis on väga keeruline, et riigikogus presidenti ära valida. Ja selles osas minu meelest me võiksime edasi töötada, aga minu meelest praegu selline patiseis.

Kuidas teie selle otsuse langetate?

Eks isiklikult langetan. Ma arvan, et siin on vaja saada seda tunnetust, kas seda presidendi valikut riigikogus 30. ja 31. augustil on võimalik läbi viia, kas seal on 68 häält või mitte. Praegu ma väga kahtlen selles.

Ja selle põhjal siis otsustate?

Otsustame ma arvan lähiajal. Kui on otsus tehtud, siis anname teada. Aga ma arvan, et ei ole vaja kuskile kiirustada selle otsustamisega.

Kuidas erakond suhtub teie võimalikku kandideerimisse presidendiks?

Eks me erakonnas arutame neid teemasid.

Jaanus Karilaid ja Jaak Aab on öelnud, et kui te kandideerite, siis te peatate oma tegevuse erakonna esimehena. Mis see tähendab?

Kui see otsus on tehtud, siis anname teada järgmistest sammudest.

Millal te otsuse ära teete?

Ma arvan, et kiirustada ei ole vaja, aga ma usun, et lähiajal anname sellest teada.

Kui lähiajal?

Ma ei tea, kas soovite stopperi käima panna või mis te nüüd soovite?

Räägitakse 31. maist.

Ma ütlen veelkord. Ma arvan, et kiirustada ei ole vaja, aga küll me sellest teada anname. Ei ole kuhugi kiiret.