Hololei: endast lugupidavad lennufirmad väldivad Valgevenet

"Pärast seda, kui EASA väljendas väljastas oma spetsiaalse hoiatuse, mille sisu oli, et ohutuspõhimõtteid järgides võiks Euroopa lennuettevõtted vältida läbi Valgevene õhuruumi lendamist, siis võiks öelda, et kõik endast lugupidavad Euroopa lennuettevõtted on seda sooritust ka rangelt järginud," ütles Hololei.

Ehkki soovitus ei ole õiguslikult siduv, on sellel suur mõju ja mitte keegi tavaliselt selle soovituse vastu ei lähe, märkis Hololei. "Selles mõttes on rõõm tõdeda, et seda järgivad kõik lennuettevõtted, välja arvatud siis mõningad, mis tegelevad eralendudega ehk siis väikeste nõndanimetatud business jet-idega ja seda ma pean muidugi kahetsusväärseks," lisas ta.

Kommenteerides Eesti lennuettevõtte Panaviatic reisi kolmapäeval Poolast Minskisse ja tagasi, ütles Hololei, et peab seda ülimalt kahetsusväärseks.

"Hoolimata sellest, et ühtegi õigusliku regulatsiooni selle kohta ei ole, siis alati on põhjust küsida, kuivõrd moraalne ja eetiline see on. Minul isiklikult eestlasena ja ka Euroopa transpordi ja mobiilsuspoliitika, sealhulgas ka lennunduspoliitika eest vastutava ametnikuna oli küll äärmiselt ebameeldiv tunne. Seda eriti arvestades seda, kui selgelt on Eesti väljendanud oma seisukohta Valgevenes toimunu kohta. Ma arvan, et hästi oluline on, et lennuettevõtted peaksid kinni sellest, mida Euroopa lennuohutuse agentuur on soovitanud," rääkis ta.

Rääkides Euroopast Venemaale minevate lendude ümbersuunamisest, et vältida Valgevene õhuruumi, ütles Hololei, et seni ei ole sellega probleeme olnud.

"Praegu on kasutatud erinevaid lennukoridore ja kuna kõik on suhteliselt värske ja samas on see aasta lennundus veel väga kaugel oma tavapärasest normaalsusest, siis on vara veel mingisuguseid järeldusi teha. Hetkel on tehtud lennukoridorid, mis võimaldavad Valgevenest mööda lennata ja see ei ole olulisi probleeme endaga kaasa toonud," kinnitas Hololei.