Siim Kallas mängib taas mõttega ühendada presidendi ja peaministri ametid

Kallas kirjutas Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloos, et presidendi ametisse saamine on Eestis poliitiliselt väga keeruline ülesanne -natuke tahaks, et oleks nagu Konstantin Päts, ja tegelikult ikka ei taha ka.

Kallas kirjutab, et on ise mitu korda teinud ettepaneku presidendi ja peaministri ameti ühendamiseks.

"Väike riik. Üks must auto vähem. Siis loomulikult saaks presidendi-valitsusjuhi otse valida. Lihtne ja selge."

Kallase sõnul on praegu sobiva presidendi valimine poliitiliselt äärmiselt keeruline ülesanne, sest riigikogus on selleks vaja vähemalt 68 ja valimiskogus 105 häält.

"Riigikogus saavad kandidaadi üksinda üles seada vaid kaks erakonda – Reformierakond ja Keskerakond. /.../ Kui mitu erakonda tahab presidendivalimiste protsessi näiteks oma kohalike valimiste toetuse tõstmiseks või mingite siseprobleemide lahendamiseks ära kasutada, siis läheb keeruliseks."