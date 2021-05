Kallas presidendivalimistest: üritame vältida eelmise korra vigu

"Praegu käivad konsultatsioonid, mitte ainult koalitsioonipartnerite, vaid ka opositsioonierakondade vahel, et oleks võimalik president riigikogus ära valida," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

Kallase sõnul on konsensuse leidmine vajalik selleks, et vältida eelmistel presidendivalimistel juhtunut. "Peaaegu aasta aega olid kandidaadid, kes debateerisid erinevatel teemadel. Kõik olid justkui head kandidaadid, kes võisid sobida, aga valimine kukkus läbi ja selle tulemusena me saime inimese, kes ei olnud selles valimiskampaanias osalenud. Seetõttu kogu see protsess tekitas ka väga palju arusaamatust. Ja seetõttu me soovime vältida neid vigu, mis eelmine kord tehti ja selle jaoks üritame konsulteerida, milline kandidaat võiks saada toetuse just riigikogus ja ka valijameestekogus," rääkis Kallas.

"Ma ei oska konkreetset kuupäeva öelda, millal see kokkulepe tekib, aga me töötame sellega igapäevaselt," märkis Kallas.

"Mina isiklikult olen rääkinud opositsiooni erinevate erakondadega ja testinud erinevaid kandidaate pidevalt, et kes võiks saada selle toetuse," lisas ta.

Kallas viitas, et Eesti seadused ütlevad, et presidendikandidaat peab olema registreeritud neli tööpäeva enne valimiste algust. T"äpselt sinnamaani ju tegelikult on ka aega," sõnas Kallas.

Tervise- ja tööminister, Keskerakonna aseesimees Tanel Kiik ütles, et kuivõrd riigikogus presidendi ära valimiseks on vajalik kahe kolmandiku häälte saamine, ongi oluline arutada kandidaate kõigi viie riigikogus oleva erakonna vahel.

"See ei ole niimoodi, et kuskilt ilmuvad kandidaadid, vaid see eeldab ikkagi arutelusid, eeldab hääletamisi ja ka laiapõhjalisi konsultatsioone ja need samad konsultatsioonid nüüd jätkuvadki. Ma arvan, et siin aega on selle kiire asjaga," lausus Kiik.

Keskerakond arutas presidendikandidaadi küsimust kolmapäeval juhatuse koosolekul. Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles pärast koosolekut, et erakond jätkab kandidaadi otsimist nii enda liikmete seast kui ka väljastpoolt.

Varem on Ratas lubanud Keskerakonna presidendikandidaadist teatada maikuu jooksul, nüüd ütles ta presidendikandidaadi nimi ei pruugi selguda ka juuni keskpaigaks.

Ratast on peetud üheks võimalikuks kandidaadiks presidendi valimistel nii riigikogus kui valimiskogus.