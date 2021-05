EBU peatas Valgevene riigikanali liikmelisuse

EBU on tähelepanelikult jälginud meediavabaduse mahasurumist Valgevenes ja on järjekindlalt kutsunud BTRC-d kui EBU liiget kaitsma meie põhiväärtusi. Need on sõnavabadus, sõltumatus ja vastutus, teatas EBU.

Erakordseid arenguid silmas pidades pole juhatusel muud võimalust, kui teha ettepanek peatada BTRC liikmelisus EBU-s, teatas EBU.

EBU teatas, et toetab BTRC ajakirjanikke, kes avaldasid meelt valitsuse sekkumise vastu.

BTRC-l on aega vastata kaks nädalat, enne kui liikmelisuse peatamise otsus jõustub.