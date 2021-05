Lennupiirangute tõttu on Valgevenes lõksus ka Eesti kodanikud

Valgevenes viibivad Eesti kodanikud ei pääse koju, kuna Euroopa Liidu riigid on keelanud Valgevene lennukompaniidele lennud oma õhuruumis. Valgevenesse saab viisavabalt lennata 30 päevaks, kuid tingimusel, et lahkutakse samuti lennates.

Eesti kodanik Jegor Sevastjanov läks 12 päeva tagasi Minskisse ravile ja jäi lõksu, sest lennukid ei lenda.

"Minskisse saab lennukiga ilma viisata, aga tagasi on vaja minna ka lennukiga. Hetkel lennukiga ei saa, sest lennukeid pole. Samuti pole võimalik maismaad pidi lahkuda, sest viisat pole ja Valgevenest ongi võimatu lahkuda," rääkis Sevastjanov "Aktuaalsele kaamerale".

Sellistes olukordades pöörduvad kodanikud abipalvega saatkonna või konsulaadi poole. Probleemi lahendamiseks on kaks võimalust ja kumbki pole odav: minna lennureisile, mis ei lenda Euroopa Liitu, ja sealt koju, näiteks läbi Türgi või Venemaa. Venemaale aga lubatakse ainult kodakondsuse või elamisloaga.

Teine variant on taotleda Valgevene migratsiooniasustusest väljasõiduviisa.

"Ja väljasõiduviisa saadakese lahkumiseks. Nad teevad seda päris kiiresti. Esimene juhtum, kes meile sellest teada andis, oli nii, et ta läks eile õhtul ja täna õhtul on tal bussipilet olemas ja ta sõidab Valgevenest välja," selgitas Eesti konsul minskis Malle Soidla.

Viisa maksab 145 Valgevene rubla ehk umbes 50 eurot. Eesti konsulaati on praeguseks pöördunud paarkümmend inimest, kes käisid Valgevene pansionaatides puhkamas.

"Enamik neist on üle 50-aastased ja enamasti on nad abielupaarid. Ja väärib märkimist, et enamik neist tulevad Valgevenesse mitte esimest korda," ütles Soidla.

Sevastjanovi sõnul pole väljumisviisa saamine lihtne ja koju ei pääse paljude EL-i riikide kodanikud.

"Püüdsin täna migratsiooniosakonnaga ühendust võtta, kuid sinna jõudes avastasin katastroofilise järjekorra. Otsustasin oma käigu edasi lükata homsesse päeva. Rääkisin kahe itaallasega, kes tulid sama teemaga, mis mul, aga kuidas neil see asi lahenes, ma ei tea, sest lahkusin," rääkis ta.

Eesti välisministeerium tuletab meelde, et reisides riikidesse, kuhu ei soovitata minna, tuleks oma reis registreerida veebilehel reisitargalt.ee. See kergendab diplomaatide võimalusi inimesi aidata.