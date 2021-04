Euroopa meediagrupid kardavad, et Tšehhi meedia sõltumatus on ohus

Euroopa meediagrupid hoiatasid , et Tšehhi avalikõigusliku ringhäälinguorganisatsiooni (CT) sõltumatus on ohus. Tšehhis toimuvad sel aastal valimised.

Tšehhi Televisioon on üks väheseid sõltumatuid avalik-õiguslikke ringhäälinguorganisatsioone Kesk-Euroopas.

Euroopa meediarühmad ja Tšehhi opositsioonipoliitikud avaldasid muret, et uued ametissenimetamised CT juhtorganisse võivad kahjustada ringhäälingu autonoomiat. Ametissenimetamisi hääletab riigi parlament järgmisel nädalal.

Tšehhi parlament kavatseb valida neli uut CT nõukogu liiget. Nõukogu ei kontrolli ringhäälingu sisu, kuid saab vallandada organisatsiooni peadirektori.

Opositsioonisaadikud väidavad, et kandidaadid pole valitud asjatundlikkuse tõttu, vaid seepärast, et nende vaated on kooskõlas peaminister Andrei Babise ja tema partei ANO vaadetega.

ANO poliitikud eitavad opositsiooni süüdistusi.

"Meie jaoks on ainus kriteerium see, kas kandidaadid on täitnud kõik seadusega nõutud tingimused," teatas ANO parlamendisaadik Stanislav Berkovec.

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) tegi tugeva hoiatuse Euroopa valitsustele, kes üritavad opositsioonihääli ajakirjandusvabaduse piiramisega vaigistada.

"Viimastel kuudel on murettekitavalt selge, et Tšehhi Vabariigi valitsus üritab otseselt ja kaudselt avaldada survet Tšehhi Televisiooni iseseisvusele," teatas EBU.

Viinis tegutsev meedia järelevalve organisatsioon International Press Institute (IPI) väljendas muret, et CT peadirektor Petr Dvorak võidakse vallandada.

"Meil on raske vältida järeldust, et tegelik eesmärk on täita täita CT nõukogu piisavalt palju liikmetega, kes on Dvoraki suhtes kriitilised. See tagaks võimaluse tema vallandamiseks, kui selleks võimalus avaneb," teatas IPI.

Meediaekspertide sõnul on CT iseseisvus oluline. Paljusid Tšehhi erameediagruppe kontrollivad oligarhid. Peaminister Babis, kes on miljardär, kontrollib ka ise mitmeid riigi suuri ajalehti.

"Suureneb oht, et Tšehhi võib minna sama teed nagu Poola ja Ungari. Siiski ma ei usu, et ANO soovib enne valimisi nii suurt võitlust alustada. Ma ei usu, et Babis soovib Tšehhi televisiooni tõttu avatud poliitilist vastasseisu," ütles Tšehhi ajakirjanik Adam Cerny.