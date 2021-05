USA ei taasühine avatud taeva lepinguga

USA andis Venemaale teada, et ei taasühine avatud taeva lepinguga, mis lubab sellega ühinenud riikidel teha relvastamata vaatluslende üksteise territooriumite kohal.

2002. aastal jõustunud avatud taeva lepinguga on ühinenud üle 30 riigi. USA eelmine president Donald Trump otsustas aga eelmisel aastal riigi leppest välja viia. Joe Biden nimetas presidendikandidaadina Trumpi otsust lühinägelikuks, vahendas BBC.

USA välisministeerium teatas nüüd, et Venemaa rikkumised ja suutmatus seda järgida on lepingut õõnestanud.

"USA-l on kahju, et Venemaa rikkumised on avatud taeva lepingut õõnestanud," teatas välisministeerium.

"Lepingu läbivaatamise järeldusena ei kavatse USA sellega taasühineda, arvestades, et Venemaa ei ole astunud mingeid samme uuesti lepingu täitmiseks," lisas ministeerium.

Venemaa eitab väiteid leppe rikkumise kohta. Veebruaris kinnitas Venemaa välisministeerium, et riik on valmis jääma avatud taeva lepingusse, kui USA sellega uuesti liitub. Nüüd lahkub Venemaa ilmselt sel aastal samuti leppest.

Avatud taeva leping võimaldab riikidel teha lühikese etteteatamisega vaatluslende teiste leppega ühinenud riikide territooriumite kohal.

USA otsus tähendab, et kahe tuumariigi vahel kehtib vaid üks olulisem relvastuskontrolli leping - Uus START. See leping seab piirangud strateegiliste tuumalõhkepeade ja nende kohaletoimetamise süsteemide kasutusele võtmisele.