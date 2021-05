New York ehitab luksuspiirkonda kodutute varjupaiga

New Yorgi linn ehitab pärast pikka juriidilist vägikaikavedu kodutute varjupaiga Manhattani kallisse piirkonda, mida tuntakse "miljardäride rivina" ("Billionaire's Row").

Linnapea Bill de Blasio valitsus teatas 2018. aastal, et kavatseb muuta 58. tänaval asuva endise Park Savoy hotelli varjupaigaks 150 inimesele.

Rühm elanikke kaebas selle sammu kohtusse, kuid apellatsioonikohtunik lükkas neljapäeval nende hagi tagasi.

"Ootame põnevusega oma uste avamist selles kohas nii kiiresti kui võimalik," ütles sotsiaalteenuste osakonna pressiesindaja Isaac McGinn pärast otsust.

"Miljardäride riviks" kutsutakse Central Parki lõunapoolses otsas asuvate üliluksuslike korteritega pilvelõhkujate piirkonda, kus asuvad maailma ühed kallimad elupinnad.

Seal elavad mitmed rikkad ja kuulsad, sealhulgas arvutimagnaat Michael Dell, kes ostis teadaolevalt 2014. aastal One57 nime kandvas hoones läbi kahe korruse ulatuva korteri 100,5 miljoni dollari eest.

Elanike advokaadid olid väitnud, et endise, 1910. aastal ehitatud hotelli kasutamine varjupaigana on turvaoht.

Keskus hakkab majutama inimesi, kellel on töö või kes otsivad aktiivselt tööd, ütles linnavalitsus. Seal on ka ööpäevaringne valve.

Otsus sündis, kui New York tegeles küsimusega, kuidas tuhanded pandeemia ajal varjupaikadest hotellidesse viidud kodutud ümber paigutada. Alates koronapandeemia puhkemisest on kodutud paljudes Manhattani piirkondades, eriti Times Square'i ümbruses, palju nähtavamad. Nende olukord on õhutanud poleemikat linnas, kus üürihinnad jäävad paljudele peredele kättesaamatuks.