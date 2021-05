Karilaid: Ratase presidendiks kandideerimine on ebatõenäoline

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid ütles, et erakonna esimehe Jüri Ratase kandideerimine presidendiks on vähetõenäoline.

"Meie jaoks on täna selge. Keskerakond otsib aktiivselt presidendikandidaati, kes saaks riigikogus vähemalt 68 häält. Ja täna see ei ole Jüri Ratas," ütles Karilaid ERR-ile.

ERR küsis Karilaiult üle, et kas Jüri Ratas eesolevatel presidendivalimistel oma kandidatuuri üles ei pane. "Mina näen, et see on praegu vähetõenäoline, jah," vastas Karilaid.

"Täna on väga selgelt välja öeldud, et otsime suuremat koosmeelt, väljume erakonnapoliitilisest raamistikust ja proovime kõigi viie erakonnaga riigimehelikku otsust teha," lausus Karilaid.

Jaanus Karilaid ütles 20. mail ETV saates "Esimene stuudio", et Jüri Ratas teatab presidendiks kandideerimise otsusest 31. mail.

"Ma olen aru saanud, et lõpliku otsuse teeb ta 31. mail, et kas ta siis kandideerib presidendiks või mitte. Kui ta kandideerib presidendiks, siis ta on lubanud ka selleks hetkeks loobuda erakonna esimehe positsioonist," lausus Karilaid.

25. mail ERR-ile antud intervjuus ütles Ratas, et kahtleb, kas riigikogus oleks president ära valitav. Keskerakonna presidendikandidaadist lubas Ratas teatada "lähiajal", täpsustamata, millisesse ajaraami see jääb.

Päev hiljem arutas Keskerakond presidendikandidaadi küsimust juhatuse koosolekul. Siis teatas erakond, et jätkab sobiva kandidaadi otsinguid. Ratas rõhutas, et Keskerakond peab oluliseks presidendi valimist esmases järjekorras riigikogus.