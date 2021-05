Marin eitab maksumaksja raha kasutamist pulma korraldamiseks

Soome peaminister Sanna Marin eitas esmaspäeval, et kasutas maksumaksja raha oma pulmapeo korraldamiseks. Nädalavahetusel levis Soome sotsiaalmeedias teave, et peaministri kantselei maksis 2020. aasta 1. augustil toitlustusteenuste eest üle 23 000 euro.

Marin abiellus 2020. aastal 1. augustil peaministri residentsis Kesärantas. Meedia tundis huvi, kas maksumaksja tasus osaliselt Marini pulmaarve.

"Jah, nüüd levib jutt, et meie pulmaarve oleks makstud riigi rahadest. Ei ole! Oleme kõik pulmakulud, sealhulgas toit, joogid, töötajad, lilled, kaunistused, fotograafid ja muusika, ise kinni maksnud. Panin meigi ise peale, nii nagu igal tavaliselgi päeval," ütles Marin.

Nädalavahetusel levis sotsiaalmeedias teave, et veebilehelt tutkihankinnat.fi leiti informatsiooni, mille kohaselt peaministri kantselei maksis 2020. aasta 1. augustil toitlustusteenuste eest üle 23 000 euro, teatas Iltalehti.

Peaministri kantselei sõnul koosneb üle 23 000 euro suurune summa enam kui 50 eraldi arvest, mis sisse kantud samal päeval.

Arvel on märgitud juuni-juuli koosolekud, kogu organisatsiooni koosolekud, mitte ainult peaministri kohtumised ja üritused, teatas kantselei.

Viimastel päevadel on Marini pere hommikusöögi rahastus tekitanud mitmeid arutelusid ja kriitikat. Peaministri hommikusöögiarved olid igakuiselt umbes 850 eurot, teatasid ajalehed Iltalehti ja Ilta-Sanomat.

Värsketes hinnangutes on summa varasemaga võrreldes oluliselt suurenenud, sest varem teatas Iltalehti, et Marini ja tema pere hommikuöökidele Kesäranta ametiresidentsis kulub 300 eurot kuus riigi raha.

Marin ütles vastuseks Iltalehti uutele küsimustele, et riigi rahast on tasutud mitte ainult hommikusöökide kulud, vaid 850 euro sees on teisigi peaministri residentsi toimetatud toiduaineid.

Laupäeval ütles Marin, et tasub hommikusöögiga seotud kulutused ise, sest sellega on seotud mitmeid küsitavusi. Ta lubas ka veenduda, et vaadatakse üle peaministri Kesäranta suveresidentsis pakutavate teenuste ja teenuste juhiste asjakohasus ning vajadusel ajakohastatakse neid.

Helsingi politsei teatas reedel, et alustab eeluurimist, milles keskendub peaministri kantselei ametnike otsustele hommikusöögi tasumise osas.

Eeluurimine puudutab vaid ametnike tegevust ning mitte peaminister Marini või tema ametikohustuste täitmist.