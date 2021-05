Sanna Marin: riigi rahaga ostsid hommikusööki ka teised peaministrid

Soome peaminister Sanna Marin ütles teisipäeval, et riigi rahaga hommikusöögi ostmise tava oli ka teistel Soome peaministritel.

Soome meedia teatas teisipäeval, et peaminister Sanna Marin ja tema perekond ostavad riigi vahenditest hommikusööki.

Hommikusöögile kulutab Marini perekond 300 eurot kuus, selgus Soome meedias ilmunud uudistest.

"Praktika on olnud sama mis eelmistel peaministritel ja ametnikud saavad kindlasti vastata ka täiendavatele küsimustele. Ma pole isiklikult nende otsustusprotsessidega seotud," ütles Marin.

Hommikusöögi hüvitis põhineb peaministri kantselei tõlgendusel. Tõlgenduse kohaselt on peaministril ja tema perekonnal õigus Kesäranta residentsis viibides saada riigi vahenditest hommikueineid.

Kesäranta on Soome peaministri residents Helsingis Meilahtis.

Kantselei teatel on hüvitist saanud ka teised peaministrid. Marini perioodil on hüvitise kasutamine aga eelmisest kevadest varjatud. Varem on seda pikemat aega kasutanud vaid Mari Kiviniemi.

Marin elab Kesärantas koos abikaasa ja lapsega. Pressiteadete kohaselt on residentsis abiks lapsehoidjana olnud ka Marini ema.