Seadusemuudatus teeks kõnniteede puhastamise omavalitsuse ülesandeks

Praegu vastutab kõnnitee koristuse, lume- ja libedusetõrje eest teega külgneva maatüki omanik. Nii sotsiaaldemokraadid kui ka Isamaa leiavad, et seda peaks tegema omavalitsus ning kumbki esitas eelnõu ehitusseadustiku muutmiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaidi sõnul on talviti kõnniteed nii halvas seisus, et inimesed kukuvad ja saavad traumasid just seetõttu, et kõigil pole võimalik tänavaid puhastada.

"Samamoodi nagu on ebaloogiline, et me ei pane ju seadusega kohustust osadele tallinlastele pesta linnapea autot igal nädalal, samamoodi ei ole ju normaalne see, et me oleme pannud linlastele kohustuse linna kõnniteid hooldada," selgitas Kaljulaid.

"Kui sotsidel on ainult kõnniteede korrashoid, siis meil on ka üldkasutatava heakorra pool, sest majaomanikud peavad peale selle, et kõnniteed korras hoida, ka muru niitma, koristama seda territooriumi, mis kuulub tegelikult omavalitsusele, aga mis piirneb inimese krundiga," rääkis Isamaa fraktsiooni liige Aivar Kokk.

Keskerakonna fraktsiooni liige Erki Savisaar ütles, et Tallinnale tähendaks kõnniteede puhastamise kohustus 20 miljonit eurot lisakulu.

"Jätkamise juures tulekski leida katteallikad, kust omavalitsus seda raha võtab. Näiteks kinnisvaramaksu meil täna Eestis ei ole ja sisuliselt see koristamiskohustus ongi selline kaudne kinnisvaramaks. Me võime ka selle debati avada, et omavalitsustel on siis õigus kehtestada uusi makse," kommenteeris ta.

"Täna ei ole mul ei voli ega kavatsust arutada ühtegi uut maksuliiki. Me ilmselt kaalume nii Isamaa kui ka sotsiaaldemokraatide eelnõude ühendamist, kui nad loomulikult seda soovivad, ja püüame saada ka rahalised hinnangud, et mida see siis tähendaks, mis see mõju võiks olla," rääkis reformierakondlane Kristen Michal.

Eelnõule arvamuse kirjutanud rahandusministeeriumi kinnitusel tuleks hinnata, millised kulud toob see kaasa kohalikele omavalitsustele ning leida selleks vahendid. Lisaks pakkus ministeerium, et omavalitsused võiks ise otsustada kõnniteede puhastamise tingimuste üle.

"Kui on näiteks isikud, kellel tervislik seisund või sotsiaalmajanduslikud probleemid ei võimalda neid kohustusi täita - hooldada kõnniteid või täita muid koormisi -, siis omavalitsus täidaks need kohustused isiku eest," selgitas rahandusministeeriumi osakonnajuhataja Mart Uusjärv.