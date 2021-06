Isamaa ei ole Laaneti umbusaldamiseks sotside ja EKRE poole pöördunud

Isamaa eestseisus teatas teisipäeval, et kaitseminister Kalle Laanet vääriks kaitsevaldkonnast 270 inimese koondamise tõttu umbusaldamist.

Isamaa eestseisus leidis, et kaitseminister Kalle Laanet on avalikkusele valetanud ning valitsuse plaanitavad kärped tulevad Eesti riigi julgeoleku ja kaitsevõime arvelt, mistõttu teeb eestseisus ettepaneku Laaneti umbusaldamiseks.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar ütles ERR-ile, et temal ei ole Isamaa liikmetega kaitseministri võimalikust umbusaldamisest juttu olnud. "Meile pole mingit ettepanekut tehtud. Eks kui Isamaa teeb mingi konkreetse ettepaneku, siis me arutame seda," sõnas Saar.

Mis puudutab valitsuse välja käidud kärpeid, siis Saare sõnul on seal terve rida küsitavusi. "Kaitsekulud ei ole sugugi ainuke koht, millele on pandud lausaline kärpimiskohustus. Samamoodi on vikatiga mindud niitma ju kõikide teiste valdkondade kulusid, rääkides abstraktselt mingist kasvanud riigiaparaadist. Aga kui me vaatame, mida lõigatakse, näiteks nagu laste huvitegevus, siis mis on sellel riigiaparaadiga pistmist," lausus Saar.

Küsimusele, kas sotsid umbusaldaks hoopis peaministrit, vastas Saar, et nemad ei tõtta praegu kedagi umbusaldama.

"Umbusaldama on mõtet ikka siis minna, kui on mingi tõenäosus, et selle järgselt midagi muutub. Lihtsalt jalalt jalale kargamist oleme siin juba varem näinud," lausus Saar.

EKRE fraktsiooni esimees Henn Põlluaas ütles ERR-ile, et Isamaa ei ole nende poole selles küsimuses pöördunud. Kui selline ettepanek tuleks, peaks asja arutama.

"Isamaa ei ole suvatsenud minu teada sellel teemal meiega üldse rääkidagi. Kas see on lihtsalt niisama poos nagu siiamaani on neil olnud või on ka tõsi taga. Eks me siis näe, kui nad meie poole pöörduvad. Nad ongi ju kogu aeg olnud tegelikult sellised poosi võtjad, aga kui reaalseteks tegudeks läheb, siis kahjuks seda erakonda eriti näha ei ole," rääkis Põlluaas.

Põlluaasa sõnul toetab EKRE toetab valitsuse välja vahetamist. "Me oleme siin korduvalt küsinud nendelt allkirju, et ka avaldada umbusaldust Kaja Kallasele, kes kogu valitsust esindab. Aga me ei ole nendelt saanud mingisugust toetust. Ja seda kärbet ei algatanud ju Kalle Laanet isiklikult, kuigi ta on seda toetanud," sõnas Põlluaas veel.

Valitsus teatas teisipäeval, et kaitsevägi peab järgmise nelja aasta jooksul kärpima 114 miljonit eurot, koondama 270 töötajat ning seoses sellega pidurdub kaitsevaldkonna arendamine.