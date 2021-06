Kaitsja vaidlustas Saaremaa surmaavarii põhjustaja süüdimõistmise

Vandeadvokaat Anu Toomemägi taotleb 35-aastase Reinarti süüdimõistmise tühistamist ning tema õigeksmõistmist mõrva süüdistuses. Alternatiivselt leiab kaitsja, et Reinarti süüdistus tuleb hinnata ümber liikluskuriteoks või saata kriminaalasi maakohtule uueks arutamiseks teises kohtukoosseisus.

Ringkonnakohus ei ole asja arutamise aega veel määranud.

31. märtsil tunnistas Pärnu maakohus kolme hukkunuga avarii põhjustanud Andres Reinarti süüdi mõrvas ning mõistis talle 14-aastase vanglakaristuse.

Kohus mõistis Reinartile sama karistuse, mida nõudis talle kohtuvaidluses Lääne ringkonnaprokurör Rainer Amur. Prokurör leidis, et Reinart tuleb mõista süüdi karistusseadustiku mõrva paragrahvi järgi.

Kaitsja märkis kohtuvaidluses, et liikluskuriteo puhul karistusseadustiku mõrva paragrahvi rakendamine pole põhjendatud ning Reinart tuleb mõrvasüüdistuses õigeks mõista. Kaitsja hinnangul tulnuks kohtul otsuse tegemisel võtta arvesse ka asjaolu, et traagilise õnnetuse puhul oli tegemist segasüüga, kus ka kannatanute auto juht eksis liiklusreeglite vastu, samuti on karistusseadustikus olemas konkreetne paragrahv, mida selliste liiklusõnnetuste puhul rakendatakse.

Mullu 11. jaanuaril alustas Saaremaal Audiga sõitnud Reinart möödasõitu ees liikunud ja vasakpööret teinud Volvost, kuid põrkas sellega kokku.

Kokkupõrkes hukkusid Volvot juhtinud 27-aastane naine, tema kaheksa kuu vanune laps ja tema 58-aastane ema. Volvos viibinud juhi 37-aastane õde ning Audi juht Reinart said avariis raskeid vigastusi.

Ligi 10 kilomeetrit enne avariipaika olid politseinikud patrullbussis mõõtnud tema Audi kiiruseks 138 kilomeetrit tunnis.

Kuressaare haiglas mõõdeti ligi tund pärast õnnetust Reinarti veres alkoholi sisalduseks 3,51 promilli, hilisema ekspertiisi tulemuseks märgiti 1,82 promilli.

Reinart enda ütluste kohaselt õnnetust ei mäleta. Tema sõnul pidi ta tol jaanuaripäeval minema autosse magama, sest naistuttav, kelle juures ta oli eelneva öö veetnud, pidi väidetavalt kuskile minema. Järgmisena ärkas Reinart enda sõnul haiglas, kus talle teatati, et ta on osalenud liiklusavariis ning on hukkunuid.