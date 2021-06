Kohus jättis Sergei Seredenko vahi alla

Kohus jättis rahuldamata kahtlustatava kaitsja vandeadvokaat Vladimir Sadekovi esitatud avalduse. Suletud uste taga toimunud otsuse väljakuulutamise ajal viibis kohtusaalis ka Seredenko.

Sadekov ütles ERR-i venekeelsele portaalile rus.err.ee, et Seredenko võttis kohtu otsuse vastu rahulikult.

Sadekov lubas otsuse edasi kaevata. ""Kohtu otsust, ükskõik mis see ka pole, tuleb austada, kuid kui kaitse ei nõustu sellise järelduse või otsusega, on selle edasikaebamiseks seaduslik alus. Kaebame selle kindlasti ringkonnakohtusse," ütles Sadekov.

Prokuratuur on jätkuvalt arvamusel, et kahtlustatava vahi all hoidmiseks on alust ning kergemate ohjeldusmeetmete, sealhulgas elektroonilise valve kasutamine pole õigustatud, ütles ERR-ile riigiprokuratuuri pressisekretär Kairi Küngas.

Riigivastases tegevuses kahtlustatav Sergei Seredenko on vahi all märtsi algusest. Prokuratuuri sõnul pole võimalik avaldada täpsemat teavet Seredenkole suunatud kahtlustuste

12. aprillil ütles kaitsepolitsei peadirektor Arnold Sinisalu, et Seredenko võeti vahi alla seoses kontaktidega Venemaa eriteenistustega.

Viimastel aastatel töötas Seredenko Maardu gümnaasiumis majahoidjana.